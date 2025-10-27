1–2 novembre | “Focus Mediterraneo. Palestina” – due giorni di arte e dialogo a Castelbuono
Due giorni di incontri, arte e ascolto – 1 e 2 novembre 2025, Ex Badia Santa Venera (Castelbuono, PA)
Il Comitato Zahar organizza a Castelbuono due giornate di riflessione e confronto dedicate al Mediterraneo come spazio di identità condivisa, scambio e responsabilità civile. L’edizione 2025, intitolata “Focus Mediterraneo. Palestina”, pone al centro la sponda oggi martoriata dall’assedio israeliano, riportando al dialogo pubblico testimonianze, analisi e pratiche culturali. Un ponte simbolico e reale, nel segno di una memoria che lega la comunità castelbuonese alla stessa sponda da cui la tradizione colloca le origini della patrona Sant’Anna.
Il programma intreccia mostre d’arte, laboratori per bambini, talk e installazioni sonore con la partecipazione di giornalisti, artisti e testimoni: tra gli ospiti Al Hassan Selmi (in collegamento da Gaza), Antonio Mazzeo, Giuseppe Salamone, Adham Darawsha, Gianluca Cangemi (Radio Commons), insieme a operatori culturali, collettivi e rappresentanti della comunità.
L’iniziativa si concluderà con un DJ set nel Chiostro di San Francesco a cura di Diva Futura, come momento comunitario di congedo e speranza.
Programma
SABATO 1 NOVEMBRE – Ex Badia Santa Venera
Ore 10:30 – Presentazione delle attività e delle installazioni d’arte
• “Be my voice” di Marcella Brancaforte
• “Spara” di Totò Mineo
• “Appesi” di Stefania Cordone
Ore 16:30 – “Peace to prosperity”. Prospettive e scenari futuri dopo la tregua
Dibattito con Adham Darawsha, Voci nel Silenzio, Giuseppe Salamone, Mario Cicero
DOMENICA 2 NOVEMBRE – Ex Badia Santa Venera
Ore 10:30 – Tutti i colori sono importanti
Laboratorio didattico per bambini, a cura di Stefania Cordone
(prenotazione obbligatoria: stefaniacordone@gmail.com – 351 900 2555)
Ore 11:30 – Radio Commons. Una partitura mediterranea di voci, paesaggi e canti: dalle lotte contadine in Sicilia a Gaza
Performative listening session e talk con Gianluca Cangemi
Ore 17:30 – Boicottare e raccontare il genocidio
Conversazione con Al Hassan Selmi, Marcella Brancaforte, Collettivo Zona Aut, Mario Cicero, Michele Spallino
Modera: Antonio Mazzeo
Luoghi
- Ex Badia Santa Venera (Castelbuono, PA) – attività, installazioni, talk
- Chiostro di San Francesco – DJ set conclusivo a cura di Diva Futura
