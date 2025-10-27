Due giorni di incontri, arte e ascolto – 1 e 2 novembre 2025, Ex Badia Santa Venera (Castelbuono, PA)

Il Comitato Zahar organizza a Castelbuono due giornate di riflessione e confronto dedicate al Mediterraneo come spazio di identità condivisa, scambio e responsabilità civile. L’edizione 2025, intitolata “Focus Mediterraneo. Palestina”, pone al centro la sponda oggi martoriata dall’assedio israeliano, riportando al dialogo pubblico testimonianze, analisi e pratiche culturali. Un ponte simbolico e reale, nel segno di una memoria che lega la comunità castelbuonese alla stessa sponda da cui la tradizione colloca le origini della patrona Sant’Anna.

Il programma intreccia mostre d’arte, laboratori per bambini, talk e installazioni sonore con la partecipazione di giornalisti, artisti e testimoni: tra gli ospiti Al Hassan Selmi (in collegamento da Gaza), Antonio Mazzeo, Giuseppe Salamone, Adham Darawsha, Gianluca Cangemi (Radio Commons), insieme a operatori culturali, collettivi e rappresentanti della comunità.

L’iniziativa si concluderà con un DJ set nel Chiostro di San Francesco a cura di Diva Futura, come momento comunitario di congedo e speranza.

Programma

SABATO 1 NOVEMBRE – Ex Badia Santa Venera

Ore 10:30 – Presentazione delle attività e delle installazioni d’arte

• “Be my voice” di Marcella Brancaforte

• “Spara” di Totò Mineo

• “Appesi” di Stefania Cordone

Ore 16:30 – “Peace to prosperity”. Prospettive e scenari futuri dopo la tregua

Dibattito con Adham Darawsha, Voci nel Silenzio, Giuseppe Salamone, Mario Cicero

DOMENICA 2 NOVEMBRE – Ex Badia Santa Venera

Ore 10:30 – Tutti i colori sono importanti

Laboratorio didattico per bambini, a cura di Stefania Cordone

(prenotazione obbligatoria: stefaniacordone@gmail.com – 351 900 2555)

Ore 11:30 – Radio Commons. Una partitura mediterranea di voci, paesaggi e canti: dalle lotte contadine in Sicilia a Gaza

Performative listening session e talk con Gianluca Cangemi

Ore 17:30 – Boicottare e raccontare il genocidio

Conversazione con Al Hassan Selmi, Marcella Brancaforte, Collettivo Zona Aut, Mario Cicero, Michele Spallino

Modera: Antonio Mazzeo

Luoghi