1 e 2 agosto al Chiostro di San Francesco Musaic-On festival 2025

L’associazione culturale “ApertaMente” è lieta di annunciare la V edizione del festival “Musaic-On” che si terrà a Castelbuono (PA) 1-2 agosto 2025 presso il suggestivo Chiostro di San Francesco. Per l’associazione, che compie quest’anno ben 10 anni di attività, fervono i preparativi della V edizione del festival e l’obiettivo è sempre quello di offrire un’esperienza musicale esclusiva in una location unica come Castelbuono.

Seguite tutti gli aggiornamenti sui canali social Instagram e Facebook, a breve verranno annunciati i primi nomi della line-up e sarà possibile acquistare l’abbonamento con un prezzo scontato valido per l’ingresso ai due giorni del festival.

Tutte le info sul festival le trovi su: