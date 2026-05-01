1° maggio – il lavoro non è una ricorrenza ma una responsabilità
«L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro».
L’articolo 1 della Costituzione non è solo un principio. È un impegno.
Un caposaldo che i padri e le madri costituenti hanno posto alla base della nostra democrazia: il lavoro come dignità, come libertà, come condizione essenziale per rendere effettivi tutti gli altri diritti.
Perché senza lavoro non c’è libertà.
E senza libertà non c’è democrazia.
Il 1° maggio si rinnova ogni anno dentro questa visione.
Ma porta con sé anche ferite profonde per la nostra storia.
79 anni dopo, Portella della Ginestra ci ricorda che il lavoro è sempre stato terreno di conflitto, di conquista, di resistenza per diritti, la dignità, per difendere la nostra terra e il suo futuro.
Oggi c’è ancora tanto, troppo da rivendicare.
Per le donne, che continuano a scontrarsi con disuguaglianze e pregiudizi, figli di una mentalità sterile.
Per tutti i lavoratori che, anche nei giorni di festa, tengono in piedi servizi essenziali, spesso considerati ancora invisibili.
Per chi nel precariato vive, ai limiti di ogni forma di sicurezza e di questo muore.
Per i giovani, soprattutto siciliani, che hanno competenze, energie, visione, ma non trovano più le condizioni e il coraggio per restare.
Lo spopolamento non è solo un dato percentuale. È fatto di volti, storie, vite, scelte forzate, possibilità negate.
È fatto di comunità che si svuotano e territori che rischiano di perdere la propria identità e il proprio futuro.
Per questo oggi parlare di lavoro è anche parlare di diritto a restare.
Come Partito Democratico Castelbuono ci crediamo, fermamente.
Serve una visione politica nuova che metta al centro le persone, i territori, le comunità, che accomuni attorno al concetto di cura, che non è assistenza ma spirito di iniziativa e assunzione di responsabilità.
Il percorso intrapreso dal PattoxRestare rappresenta un’occasione concreta in tal senso. Una proposta politica capace di connettere bisogni e competenze, di trasformare l’economia sociale in opportunità stabile di lavoro, per costruire sviluppo a partire dai territori.
La proposta presentata all’Assemblea Regionale Siciliana il 29 aprile va in questa direzione: creare strumenti reali per generare occupazione, investire nei servizi, rafforzare la coesione sociale. Un progetto che le forze progressiste si sono impegnate a tradurre in legge e fatti.
Una strada alternativa a politiche che continuano a incentivare la partenza invece del radicamento e che premiano chi assume le nostre migliori risorse fuori dalla nostra terra.
La Sicilia non ha bisogno di essere svuotata.
Ha bisogno di essere messa nelle condizioni di funzionare.
E questo significa investire nel lavoro, nei servizi, nelle infrastrutture sociali.
Significa credere nelle persone, soprattutto i più giovani e nella loro scelta politica di restare.
Lo diceva Danilo Dolci:
«Le parole non muovono le montagne. Il lavoro sì.»
Il 1° maggio deve tornare a essere questo:
non solo celebrazione, ma direzione.
Per la pace, la democrazia, la salute e la sicurezza, la Costituzione.
Un impegno collettivo per dare valore al lavoro, e quindi al futuro delle nostre comunità.
Perché solo allora questa potrà essere davvero la festa di tutti.
La Segretaria
Luciana Cusimano
Caricamento articoli correlati...