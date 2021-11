1 positivo Covid nel Comune di Castelbuono

[Aggiornamento pagina FB Comune di Castelbuono] – I positivi al tampone molecolare, comunicati in seguito ad aggiornamento generale ad oggi sono di 1 soggetto. Il dato è stato comunicato dallo stesso al Comune. Si comunica inoltre che non ci sono concittadini risultati positivi ai test rapidi effettuati presso i centri di Castelbuono.

Lo stesso soggetto è asintomatico ed ha scoperto di essere positivo in ospedale, dovendo essere sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico, ma scoperta la positività si è posto in isolamento, i contatti familiari diretti sono risultati negativi ai tamponi per ben 2 volte e si sono anche loro subito messi in autoisolamento, mentre tutti i colleghi di lavoro hanno effettuato il controllo presso i laboratori clinici risultando anche loro tutti negativi.

Invitiamo i cittadini a osservare molto attentamente le misure di contenimento del contagio da Covid-19, le direttive del ministero della Salute, le disposizioni dell’Asp e le ordinanze sindacali. Rispettiamo le norme anti-Covid e collaboriamo tutti.