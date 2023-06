[10-11 giugno] Weekend al Museo. Laboratori educativi, incontri, performance

Il Museo Civico di Castelbuono vi aspetta per un weekend imperdibile all’insegna della cultura e dello spettacolo. Il prossimo fine settimana il Museo si trasformerà in un luogo di scambio condiviso, offrendo una serie di iniziative gratuite e coinvolgenti per grandi e piccini. I visitatori di tutte le età potranno partecipare agli incontri in programma per esplorare e riscoprire gli spazi del Castello dei Ventimiglia.

10 GIUGNO ORE 17:00 – Trame d’artista. Il tessuto nell’arte contemporanea

Dialogo con l’autrice Marina Giordano

Intervengo e moderano:

Laura Barreca, Direttrice Museo Civico di Castelbuono

Valentina Bruschi e Maria Rosa Sossai, Curatrici

Maria Mercante, MAM Arte e Ricami

10 GIUGNO ORE 14:30 – 17:30 – Bambini nell’inferno

Laboratorio cinematografico con Obie e Lazier Gordon, a cura di Beatrice Gibson e Stefania Cordone – Dipartimento Educazione Museo Civico

Età: 7 – 12 anni

prenotazioni: educazione@museocivico.eu

11 GIUGNO ORE 17:30 e 18:30 – Lu cuntu d’Alcesti

Performance finale laboratorio di Teatroterapia

diretto da Annamaria Guzzio, esperta di Arte terapia I.T.E.

prenotazioni: 3208162798

Le attività sono promosse dal Museo Civico di Castelbuono nell’ambito dei progetti realizzati grazie al sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura:

La notte di Sant’Anna di Concetta Modica a cura di Valentina Bruschi,

PAC2021- Piano per l’Arte Contemporanea

L’opera è esposta permanentemente nella collezione di Arte Sacra del Museo

Dreaming Alcestis installazione filmica di Beatrice Gibson.

ITALIAN COUNCIL X

In esposizione fino al 10 settembre 2023 al Museo Civico di Castelbuono con una mostra a cura di Laura Barreca