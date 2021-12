10 il numero di positivi al coronavirus accertati a Castelbuono

In basso aggiornamento situazione contagi diffuso sulla pagina facebook del comune si Castelbuono.

NUOVO AGGIORNAMENTO SITUAZIONE COVID-19

I positivi al tampone molecolare, comunicati in seguito ad aggiornamento generale sono 10.

Il dato è stato comunicato in data odierna dall’ASP presso la mail del sindaco.

Si comunica inoltre che al momento non risultano altri concittadini positivi ai test rapidi effettuati presso i centri analisi.

Tutti i soggetti positivi sono stati sottoposti a quarantena, unitamente ai loro contatti stretti.

Invitiamo i cittadini ad osservare molto attentamente le misure di contenimento del contagio da covid-19, le direttive del Ministero della Salute, le disposizioni dell’ASP e le ordinanze sindacali.

Rispettiamo le norme anti contagio da covid-19 e collaboriamo tutti.