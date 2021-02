102enne di Castelbuono é il piú anziano vaccinato

La prima dose gli è stata somministrata all’Ospedale Salvatore Cimino.

Lui è Paolo Minà, classe 1919. Si è presentato questa mattina accompagnato dal figlio Giuseppe Minà nei locali predisposti per la vaccinazione Covid-19.

In perfetta forma e lucido come un ventenne ha interagito con i medici chiedendo loro informazioni sul vaccino e salutandoli poi con un arrivederci per la seconda dose di vaccino.

Paolo Minà, natio di Castelbuono, ma residente sin dalla prima infanzia a Termini Imerese è stato uno dei migliori sarti in città. Da giovane, proprio a Termini Imerese, ha impianto una sartoria per uomo in via Armando Diaz dove lavoravano oltre venti persone. Poi, aprí anche un negozio di abbigliamento per donna denominato “Blue Shop”.

Paolo Minà ha tre figli, Giuseppe (avvocato) Mimmo ( noto attore teatrale) e Rosaria (insegnante).

(Fonte: televideohimera)