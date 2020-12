11 gli attuali positivi a Castelbuono

(Pagina FB del Comune di Castelbuono) – I positivi al tampone molecolare, comunicati in seguito ad aggiornamento generale, sono attualmente 11 (di cui 1 ricoverato). Non si attendono al momento altri esiti da test antigenici rapidi. I dati sono stati comunicati stasera dall’ASP, e sono stati inviati sia al Comune che alla prefettura per il necessario aggiornamento del report regionale. Si registrano nel dettaglio i cittadini negativizzati e cittadini per i quali è stato disposto la fine dell’isolamento (vedi immagine in basso).