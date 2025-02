2024, ancora un anno da record al museo della Targa Florio di Collesano

Il Museo della Targa Florio di Collesano per il 2024 si conferma come il miglior anno di sempre. È un risultato importante che premia sia la politica museale intrapresa, sia la presenza del pubblico nazionale e internazionale che continua a scegliere il museo come una delle mete importanti dell’automobilismo sportivo, registrando un incremento del 2% delle presenze rispetto al record dell’anno 2023, quando per la prima volta si superò quota 3.000.

Diversi i raduni che si sono organizzati e inaugurati:

Il 24 aprile con il “500 Racing Club” di Bergamo;

Il 1 maggio con l’evento internazionale “Wonder Italy” in moto nei borghi più belli d’Italia;

Sempre a maggio, 3 tappe al museo in tour organizzati dalla “Saistours S.R.L” di Taormina con “Porsche Club Francesi & Tedeschi”;

Il 12 maggio con il club “Fiat 500 Abarth”;

Il 19 maggio con il club “Auto e Moto d’epoca” di Bolognetta;

Il 1 giugno con il “Dedicato a… Amphicar (Eugenio Renna) e Armando Floridia” in ricordo della vittoria nella 60° edizione della Targa Florio del 1976;

Il 1 settembre con il raduno di auto d’epoca in ricordo del “60° anniversario della vittoria alla Targa Florio del Barone Antonio Pucci di Benisichi”;

Il 3 ottobre in tour con la 2° edizione dell’evento internazionale “Gran Premio La Motta” organizzato dall’Associazione Veicoli Storici di Nicosia, in collaborazione con il collezionista di auto d’epoca più famoso al mondo, l’architetto Corrado Lopresto, con il concorso dinamico di conservazione e restauro per vetture turismo, gran turismo e sport costruite tra il 1947 e il 1957.

Sottolinea – Tiziana Cascio – Sindaco di Collesano

“A nome mio e dell’amministrazione comunale esprimo grande soddisfazione per il nuovo record di presenze raggiunto nel corso del 2024. Abbiamo creduto fin dall’inizio nel Museo della Targa Florio quale volano di sviluppo turistico per il nostro paese e grazie al sempre attivo impegno del nostro conservatore unito al potenziamento del personale messo a disposizione dall’ente, si è riusciti a migliorare il già importante risultato raggiunto nel 2023. Siamo certi che la consueta collaborazione istituzionale ci metterà in condizione di raggiungere nuovi traguardi in futuro.”

Commenta – Michele Gargano – Conservatore del Museo della Targa Florio di Collesano

“Siamo orgogliosi e soddisfatti del lavoro compiuto in questi anni. Il nostro impegno è stato sempre costante nel mantenere alto il livello di attenzione verso il Museo della Targa Florio di Collesano, sempre più con una veste internazionale. A determinare questo risultato sono state soprattutto le molte presenze di stranieri di tutte le nazionalità e le visite organizzate i cui partecipanti hanno voluto conoscere la storia della gara più antica del mondo, dando risalto alle attività commerciali del territorio e alle produzioni di eccellenza della ceramica e dell’enogastronomia.”

L’istituzione museale ha destato da sempre l’interesse oltre che dei turisti anche degli ottimi rapporti intrattenuti con i piloti e i personaggi dell’automobilismo sportivo internazionale legati alla leggendaria gara. Ricordo, in particolare, la visita a sorpresa, nel mese di maggio, di Bernard Cheneviére, pilota svizzero degli anni ’70.

Collaborazioni e partnership

A giugno si è svolto un avvenimento di pregio in omaggio alla memoria storica della mitica gara leggendaria “Targa Florio” e alle figure di due grandi campioni: “Dedicato a… Amphicar (Eugenio Renna) e Armando Floridia” in ricordo della vittoria nella 60° edizione della Targa Florio del 1976. Patrocinato dal Comune di Collesano, ha avuto come ospiti d’onore Rossella Renna, figlia del compianto Amphicar (Eugenio Renna) e Armando Floridia, ai quali è stato conferito un premio in ricordo realizzato dal maestro ceramista collesanese Joe Clare Manganello, una creazione artistica sul tema dell’evento.

Ad agosto, il Museo della Targa Florio di Collesano (Aci Italia) e il Museo Tazio Nuvolari (Aci Mantova) hanno siglato un protocollo d’intesa per una collaborazione resa possibile dal supporto tecnologico di GlobalMedia. Questa partnership celebra la storia e le imprese sportive del mantovano volante Tazio Nuvolari nell’epica gara leggendaria, la Targa Florio.

Eventi speciali

Ad ottobre, in occasione della “Targa Florio Classica”, uno degli eventi automobilistici più prestigiosi al mondo, sulle strade della Targa Florio il team Mercedes-Benz di Stoccarda, guidato dal Presidente e CEO Marcus W. Breitschwerdt e dal responsabile Project Manager Nico Grosso, ha onorato il museo con la loro presenza. In occasione del 100° anniversario della vittoria della “Mercedes” condotta al traguardo dal pilota tedesco Christian Werner nella 23° edizione della Targa Florio del 1924, è giunta in Sicilia la vettura Mercedes PP N.32 con l’inedita livrea rossa del compagno di squadra Christian Lautenschlager.

Sabato mattina 12 ottobre (Circuito delle Madonie), la città di Collesano è stata interessata dal passaggio della 2° tappa. La vettura Mercedes PP è stata esposta per gli appassionati lungo il corso principale di Via Roma, dove è ubicato il museo, con al seguito una delegazione di giornalisti tedeschi e di altre testate della stampa internazionale. Presenti all’evento Ingrid Werner e Bernhard Werner Kuhnle, nipoti di Christian Werner.

Conclusione

Conclude Gargano: “L’anno 2025 mira ad aumentare sempre più la visibilità del nostro museo, con l’ingresso di nuovi reperti che arricchiranno il nostro patrimonio iconografico e costituiranno senza dubbio un’attrattiva per i nostri appassionati visitatori. Ringrazio di cuore per la collaborazione tutto il personale del museo. Desidero vivamente ringraziare ancora il sindaco del Comune di Collesano, la Dr.ssa Tiziana Cascio, e l’amministrazione tutta per la lodevole determinazione e per la disponibilità con una visione sempre più concreta alle iniziative museali per tutti gli appassionati e la comunità. Questi risultati indicano chiaramente che il Museo della Targa Florio di Collesano non solo è un simbolo sportivo e culturale, ma anche un esempio virtuoso di gestione museale di successo.”