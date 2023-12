23 e 27 dicembre due imperdibili appuntamenti a Spazioscena

Il mese di dicembre vede un doppio appuntamento a Spazioscena!



Sabato 23 alle 21:15 ospiteremo lo spettacolo “Mi chiamo Maris e vengo da mare”, di e con Chiaraluce Fiorito, progetto drammaturgico Melania Manzoni, improvvisazione vocale e percussioni Giulia La Rosa.



Un racconto\cronaca dalla Nigeria alle coste di Sicilia tra narrazione e riti danzati.

Maris non è un personaggio di fantasia e la sua storia non è una fiction. Una storia come tante, che i nostri figli non leggeranno mai sui libri se non saremo capaci di far uscire questi e molti altri fatti dal silenzio della Storia.

Un racconto dove emerge il senso di riscatto umano e più propriamente femminile, un racconto simbolico di un viaggio che possa far riflettere sul tema della libertà, uguaglianza, parità di diritti, giustizia.



Al termine dello spettacolo avremo il piacere di dialogare insieme a Giada Saguto, esperta di di processi migratori e genere.

Mercoledì 27 alle 18:30 una proposta molto diversa, dedicata alle famiglie, con “Le follie di Zazu”, di e con Giovanni Francesco Ruffino.



Spettacolo di clownerie che ha come protagonisti il paradosso, la follia e soprattutto la risata. Si tratta di un concatenarsi di gag clownesche, magiche e giocolose, alla base delle quali vi è una costante e viva interazione con il pubblico, bambino o adulto che sia.

INFO SUGLI SPETTACOLI:



Mi chiamo Maris e vengo dal mare

SABATO 23 DICEMBRE ore 21:15

Associazione culturale Spazioscena

Via Abruzzo, 10 – Castelbuono PA

Ingresso € 10

Acquista QUI il tuo biglietto.





Le follie di Zazu

MERCOLEDÍ 27 DICEMBRE ore 18:30

Associazione culturale Spazioscena

Via Abruzzo, 10 – Castelbuono PA

Ingresso € 8

Acquista QUI il tuo biglietto.É possibile anche acquistare il biglietto direttamente allo spettacolo, ma consigliamo vivamente la prenotazione contattandoci via mail o whatsapp:

associazionespazioscena@gmail.com / 346 6209451