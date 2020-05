23 maggio, giornata nazionale della legalità: “No, noi diciamo no”, il virus non spegne la memoria – [VIDEO]

Questa è una bella storia, nata tra i banchi di scuola, uscita dalle aule, condivisa sulle tavole del palcoscenico e che oggi, viva più che mai, si trasforma in immagini, parole e musica, nonostante la distanza imposta a tutti noi dal Coronavirus.

I ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Monsignor Giovanni Bacile” di Bisacquino hanno, in passato, urlato e cantato il loro “NO, NOI DICIAMO NO “, nello spettacolo “Sutta stu celu di Sicilia “ed esso è diventato il “nostro” NO alla mafia.

Anche oggi, GIORNATA DELLA LEGALITÀ, non potevamo mancare all’appuntamento con il ricordo di chi per quel No è morto, mettendo il proprio dovere e la stessa vita prima di qualsiasi altra cosa, pure della paura. I nostri ragazzi, oggi purtroppo lontani dalla scuola e dal teatro, intendono, attraverso i disegni, trasmettere ancora una volta il loro messaggio di scelta e di speranza. Quella speranza che si nutre di memoria e di conoscenza dei fatti e delle storie di uomini, di donne e di bambini che sono diventati vittime e angeli, per proteggere gli altri, per pura fatalità o”solo” perché credevano nel valore della legalità e del fare il proprio dovere fino in fondo. Colori e messaggi su fogli di carta si trasformano in simboli della voglia di riscatto e rappresentano tutti coloro che sotto il cielo di Sicilia vogliono restarci, vivendo e lavorando onestamente e senza la mafia a derubarli dei sogni.

Dalle loro camerette oda un balcone, loro ci sono!

Nessun virus potrà spegnerne la voce né fermare il cammino intrapreso su questa strada o chiudere i loro occhi, spalancati suun futuro di speranza, senza mafia e senza omertà, “pervasodal profumo della legalità” e dalla forza della memoria.

Da tutto ciò è nato questo video, realizzato distanza, ma cola vicinanza che unisce i cuori di chi crede negli stessi ideali e nei medesimi valori.

La musica è di Luciana Rumore, le parole di Margherita Bacile, lette da Azzurra Coronati, il montaggio di Giuseppe Ceravolo, il supporto professionale e artistico di Aldo Castiglia, Maria La Sala e Fausta Maniscalco, il commento musicale al pianoforte di Marta Bertino.

I disegni sono di: Calogero Bono, Giorgia Caronna, Katia Chiarello, Giuseppe Colletti, Azzurra Coronati, Gaia Costa, Lorena Giovinco, Sara Grimaldi, Cristhel Ippolito, Alessandro Marino, Miriana Pizzitola, Arianna Ragusa, Martina Tamburello.

Grazie a tutti coloro che vorranno condividere le nostre emozioni e il nostro NO.

Margherita Bacile