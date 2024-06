24° edizione del “Concorso Nazionale di Fotografia Città di Castelbuono” con il premio giovani  dedicato al pittore “Momò Calascibetta”

È con immensa gioia che Vincenzo Cucco – Presidente A.P.S. Fotoriflettendo e il suo staff annunciano la 24ª edizione del “CONCORSO NAZIONALE di FOTOGRAFIA Città di Castelbuono, premio giovani Fotoriflettendo dedicato al pittore Momò Calascibetta” evento atteso e appassionante che ci unisce ancora una volta attraverso l’arte della fotografia!

In particolare questa edizione è considerata speciale perchè ricorre il 25° anniversario dal lancio della 1° edizione del Concorso nell’anno 2000.

Il nuovo tema di approfondimento sarà “L’Arte del Teatro” ,concetto sintetizzato nel pensiero di Federico Garcia Lorca “Il teatro è poesia che esce da un libro per farsi umana”, che si accompagna al tema “Libero”, sia nella sezione colore che b/n, e al tema “Castelbuono ed i suoi volti sia fisico che paesaggistico tra passato e presente” (sono ammesse foto d’epoca / sezione unica”.

L’evento, stabilmente inserito fra le manifestazioni estive di grande rilievo, è sostenuto dalla Presidenza e Assemblea della Regione Siciliana, dall’ Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo e dall’Assessorato ai Beni Culturali e della Identità Siciliana della Regione Siciliana, Università degli Studi di Palermo, dall’Accademia di Belle Arti di Palermo, dal Comune, Museo Civico di Castelbuono, Associazione D.L.F. Palermo, Cangemi Ottica, CTA Fauni Comunità Terapeutica Assistita, Ceramiche De Simone, Banca Mediolanum, Espero/rivista, Printandgo e dall’imprenditoria privata castelbuonese rappresentata da Tumminello biscotti, Abbazia Santa Anastasia, Masseria Rocca di Gonato, Paradiso delle Madonie Hotel, Fiasconaro, Giardino di Venere / ristorante, Il Fiore di Ippolito, a cui va un sentito plauso di ringraziamento.

Al Concorso possono partecipare tutti coloro che amano la fotografia, sia dilettanti che professionisti, liberi di partecipare a tutte le tematiche o solo ad alcune. Tutti i dettagli in merito sono evidenziati nel “Regolamento di Partecipazione” che insieme alla “Scheda di Partecipazione” sono scaricabili dal sito o dalla pagina facebook, da dove sarà possibile anche attingere elementi utili al tema di approfondimento.

L’Associazione assegnerà dei premi consistenti in targhe d’argento, coppe e/o denaro ed altro da definire alle opere che la Giuria, composta da professionisti di grande prestigio, giudicherà meritevoli.

Anche quest’anno la selezione delle fotografie da ammettere alla mostra, avverrà attraverso un contest che si avvierà sulla pagina facebook ufficiale. IL popolo dei social avrà modo di votare attraverso i like la foto che preferisce: le prime 20 foto che avranno ricevuto più like per ciascun tema e sezione saranno ammesse alla mostra, quindi in esposizione all’interno dello spazio “Auditorium Crucis” dal 29 luglio al 4 agosto p.v., le altre resteranno sul web…

La premiazione è prevista per sabato 3 agosto nell’ “Atrio dell’ex Convento di Santa Venera” (Badia), nel contesto di una performance teatrale.

Il Concorso Nazionale di Fotografia Città di Castelbuono, con l’Associazione “Fotoriflettendo”, continua a sostenere l’Associazione “A Cuore Aperto Onlus”, presidente prof. Giovanni Ruvolo (Direttore U.O.C. Policlinico Tor Vergata di Roma) per l’iniziativa “Un cuore per Ipogolo” (Tanzania). A tal proposito sarà opportuno attenzionare l’art. 16 del Regolamento di partecipazione al Concorso e l’articolo “SOS Tanzania” nel sito www.fotoconcorsolagrua.it.

I files dovranno essere inviati entro il giorno 30 giugno p.v., tramite posta elettronica – https://wetrasfer.com – all’indirizzo mail: info@fotoriflettendo.com

Il “Regolamento” e la “scheda” di partecipazione potrà essere visionato e scaricato direttamente dal sito #www.fotoriflettendo.com e/o dalla #https://www.facebook.com/fotoriflettendo/

info: dott. Vincenzo Cucco – cell. 3294516427 – info@fotoriflettendo.com