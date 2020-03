25 marzo 2020: Dantedì, la prima giornata nazionale dedicata al maggior poeta italiano

Il 25 marzo del 1300 ha inizio il viaggio ultraterreno di Dante Alighieri, narrato nell’immortale poema da lui intitolato Commedia. Questa data è stata scelta per celebrare il Dantedì, giornata nazionale dedicata al maggior poeta italiano, in vista anche delle celebrazioni del settecentesimo anniversario della morte (1321).

Per le ragioni che tutti sappiamo, quest’anno le celebrazioni e gli eventi in onore del sommo poeta non potranno che essere virtuali e, quindi, sperando di poterci presto ritrovare, anche fisicamente, oggi vogliamo invitare tutti a rileggere un canto o almeno dei versi della Divina Commedia, per onorare la memoria del grande genio e padre della lingua italiana, riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Vi segnaliamo i siti dedicati all’evento del Dantedi:

Mibact Canale YouTube

#ioleggodante

#dandentì

Sperando di riprendere presto le nostre attività , salutiamo tutti all’insegna della condivisione, della lettura e dell’ascolto del capolavoro dantesco. I componenti I componenti del Consiglio di Biblioteca