Do menica 19 gennaio alle ore 17, presso la Sala delle Capriate (Badia) in via Roma, si terrà la 28° Assemblea annuale dell’Avis di Castelbuono. Aprirà l’assemblea Antonio Bonomo (presidente dell’Avis di Castelbuono). Saluti del sindaco Mario Cicero. Interverrà Salvatore Calafiore (presidente provinciale dell’Avis Palermo).

I soci donatori sono invitati a partecipare.