3 dicembre: giornata internazionale della disabilità

Quest’anno a causa della pandemia sanitaria da COVID 19 non abbiamo potuto organizzare eventi in presenza per la “Giornata Internazionale delle persone con disabilità” ma abbiamo comunque voluto dimostrare la vicinanza e l’attenzione dell’Amministrazione Comunale ai disabili e alle loro famiglie, anche grazie al prezioso contributo dei volontari del Servizio Civile.

La mia idea, spiega l’Assessore Cusimano, è sempre quella di dedicare questa giornata interamente a loro e trascorrerla con loro, così come abbiamo fatto in questi ultimi anni.

L’anno scorso siamo stati al CONI di Palermo per delle attività sportive interamente dedicate a loro, ospiti al Parco della Salute al foro italico, abbiamo pranzato all’Istituto dei ciechi di Palermo per concludere il pomeriggio con una passeggiata all’interno di un grosso centro commerciale, e colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta pubblicamente l’Amico Daniele Giliberti, che insieme a me ha organizzato quella che è stata una vera e propria giornata di festa per loro.

Due anni fa abbiamo invece trascorso l’intera giornata alla “Fattoria del Sorriso di Nataluccio”, ed anche qui ringrazio sempre l’amico Claudio Polizzano e tutto lo staff per l’accoglienza avuta, la cooperativa Armonia per il supporto dato e le straordinarie cuoche della mensa per il pranzo preparato.

Quest’anno, che purtroppo è un anno diverso e particolare per tutti, non potevamo certo lasciare da soli quelli che sono i soggetti fragili e deboli della nostra comunità, e nonostante la giornata piovosa, siamo andati, insieme ai volontari del servizio civile, a trovarli a casa, uno ad uno, consegnando loro dei lavoretti natalizi, con l’auspicio di poterli tenere impegnati e continuare a seguirli a distanza, programmando attività.

E’ stata una giornata emozionante, rabbia e felicità nei loro volti, rabbia per aver interrotto purtroppo laboratori ed attività in presenza, ma felicissimi di questa sorpresa, veramente riuscita per tutti!!!

Come abbiamo sempre detto e affermato come Amministrazione, e spero anche dimostrato in questi anni, il tema della disabilità non si può ridurre ad un solo giorno durante l’anno, infatti lavoriamo con loro e per loro tutti giorni, questa è solo la loro giornata e noi vogliamo viverla ogni anno con loro come una festa.

Alleghiamo al comunicato un breve video realizzato dai volontari del servizio civile che testimoniano alcuni momenti della giornata di oggi, lo omaggiamo ai nostri ragazzi ed alle loro famiglie, fiduciosi di poter riprendere le attività in presenza prima possibile.

L’Assessore

Anna Lisa Cusimano