3 volontari servizio civile alla Pro Loco. Retribuzione € 519,47

Pubblicato il Bando Nazionale per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale – Scadenza 8 aprile 2026 Ore 14:00

La Pro Loco Castelbuono APS avvierà 3 volontari.

I ragazzi da destinare ai progetti di volontariato devono avere un’età compresa tra il diciottesimo anno compiuto e il ventottesimo anno non superato alla data di scadenza.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone al link:

https://domandaonline.serviziocivile.it/

Il bando è disponibile sul sito dell’Ufficio nazionale del Servizio Civile al link: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando_ordinario_2026/

IMPORTANTE

Riserva nei concorsi pubblici

I volontari che avranno concluso senza demerito il Servizio Civile Universale avranno diritto a una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per ruoli non dirigenziali.

Valutazione come titolo nei concorsi

In molte graduatorie per concorsi (ad esempio personale ATA, amministrativi ecc.):

Il servizio civile prestato viene equiparato al servizio prestato presso PA e può dare punteggio.

Di solito si attribuisce:

0,05 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio civile prestato.

Con 12 mesi di servizio civile:

Si ottengono circa 0,60 punti in graduatoria ( Questo è un valore generalizzato perché ogni concorso pubblico ha una propria tabella di valutazione titoli, ma la prassi più comune è questa).