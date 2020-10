31 ottobre in diretta Facebook: “La Matrice Vecchia e i 500 anni del suo Polittico”

Incontro online con Angela Sottile e Camillo Palmeri

Sabato 31 ottobre 2020 ore 17.00

L’incontro è visibile in diretta sulla pagina FB del Museo Civico di Castelbuono

e sulla pagina FB dell’Accademia dei Curiosi

Così scrive la presidente dell’Accademia dei Curiosi Francesca Cicero: “Avremmo voluto portarvi nei luoghi della nostra Bellezza, quelli che da sempre noi Castelbuonesi, respiriamo e viviamo come Luoghi del bene. Avremmo voluto raccontarvi della storia e delle Bellezza che ci dimostrano da secoli le tre chiese del nostro centro storico, quelle che fanno da cornice alla nostra area Castellana, proprio dentro di esse, dove ci siamo trovati mille volte in altre occasioni. Sarebbe stato bello vedere aprire i vostri occhi alla meraviglia.

E invece…e invece dobbiamo farlo on line, un mezzo forse freddo, ma oggi assolutamente indispensabile per restare in contatto, in quest’anno così difficile e anche paradossale, adattamento è la parola d’ordine. Castelbuono ha vissuto diversi Centenari, quello della Donazione del Teschio di qualche anno fa è stato un evento corale, di tutti i cittadini, questo importante per la Cives, forse più di ogni altro, rappresenta il vero simbolo della nostra storia, Il Castello.

L’Accademia dei Curiosi ha concepito tre conferenze che racconteranno la Matrice Vecchia, l’Annunziata e la Madonna della Catena. Tre donne, tre icone della storia religiosa e civica del nostro paese. Tre punti di riferimento per generazioni e generazioni che hanno regalato alle stesse, bellezze encomiabili e tesori unici. La loro nascita, le trasformazioni, il loro divenire altro mentre Castelbuono cresceva e cambiava. E allora cari Curiosi, la Curiosità che ci ha accompagnato in tante avventure e innumerevoli viaggi, non va in quarantena, non si arresta e torna con un appuntamento al mese con la partecipazione del prof. Camillo Palmeri, dell’antropologo Angelo Cucco e della storica dell’arte e restauratrice Angela Sottile”.

INFORMAZIONI

Titolo incontro: “La Matrice Vecchia e i 500 anni del suo Polittico”

Data: Sabato 31 ottobre 2020

Orario inizio: ore 17.00