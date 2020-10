32 gli intossicati dal botulino quattro in pericolo di vita. I NAS chiudono cucina catering Carlton

Trentadue intossicati, tredici in maniera leggera tanto da essere stati dimessi dopo poche ore dal loro arrivo in pronto soccorso. Sette, invece sono stati ricoverati in medicina, sette sono rimasti in osservazione al pronto soccorso, uno nel reparto di terapia intensiva del Giglio e tre nella terapia intensiva del Cimino di Termini Imerese. Un paziente ricoverato al Civico di Palermo. Questo il bilancio dell’intossicazione patita dagli operai della Toto Costruzione, ditta che si sta occupando dei lavori del raddoppio ferroviario Castelbuono- Cefalù, sulla linea Messina- Palermo.

Nel lungo articolo di Repubblica a firma di Ivan Mocciaro e Francesco Patanè si legge che il tonno della mensa aziendale aveva un odore nauseabondo. La mensa è gestita da una società esterna, la Carlton, una ditta di catering per la distribuzione di pasti.

Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nas che ieri hanno chiuso la cucina della società di catering Carlton per questioni sanitarie e la mancanza di autorizzazione per il servizio di catering. (Fonte La Repubblica – edizione Palermo)