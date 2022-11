33.500 euro in borse di studio per gli studenti di Cefalù

Ascolta l'articolo

L’amministrazione comunale di Cefalù ha pubblicato il bando per l’assegnazione delle borse di studio agli alunni più meritevoli dell’anno accademico 2021/2022.

Il bando, disponibile on line sul sito istituzionale del Comune, stanzia la cospicua somma di 33.500 euro per gli allievi della scuola primaria e di quelli della secondaria di primo e secondo grado residenti in città.

I criteri di assegnazione delle borse mettono insieme il profitto degli studenti e gli indicatori Isee familiari. In particolare, in base ai calcoli di profitto ed economici, chi avrà raggiunto la media del 7 avrà assegnati 300 euro, con la media dell’8 spettano 400 euro, con quella del 9 la somma è di 500 euro e infine con il dieci la somma della borsa di studio è pari a 600 euro.

L’istanza andrà presentata presso l’ufficio Segretariato Sociale, il quale fornirà ausilio alla compilazione delle domande, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. La scadenza della presentazione delle istanze finalizzata alla creazione della graduatoria è fissata al 16 dicembre.

“Con questo bando – afferma il sindaco Daniele Tumminello – diamo un premio alla preparazione degli studenti, prestando particolare attenzione ai bisogni economici delle famiglie cefaludesi, nell’ottica di promuovere e agevolare il diritto allo studio costituzionalmente garantito”.