4 medaglie d’oro per il miele Bergi. Asfodelo miglior miele unifloreale in assoluto

Tra circa 150 campioni di miele valutati al Concorso internazionale Biolmiel 2020, l’azienda Bergi si è contraddistinta ed è stata premiato con 4 medaglie d’oro e una medaglia d’argento.

In particolare il Miele di Asfodelo Bio, oltre ad avere ricevuto la medaglia d’Oro, con punteggio 100/100 risulta in assoluto il miglior miele uniflorale prodotto tra tutti i mieli presentati al concorso.

Medaglia d’oro anche per il Cardo Bio, Millefiori di montagna Bio (1000slm), Millefiori di collina Bio (500slm) e argento per il miele di Sulla Bio.

Biomiel è un concorso nel settore dell’apicoltura biologica a livello mondiale che serve a premiare e diffondere la qualità dei mieli biologici e sostenere la biodiversità e una gestione produttiva ispirata ai criteri della responsabilità sociale. Le medaglie sono state assegnate in base all’analisi sensoriale della giuria internazionale Biolmiel in seguito all’analisi di 148 campioni di miele provenienti da tutto il mondo.

Bergi partecipa al concorso da diversi anni.

Il miele Le delizie di Bergi è stato vincitore di diverse medaglie:

2019 Medaglia d’argento per Miele di Cardo, Millefiori di Montagna (700slm) e Millefiori di Collina (500slm).

2018 Medaglia d’oro per Miele Millefiori (2° posto assoluto) – Medaglia d’argento per Miele di Sulla

2017 Medaglia d’oro per Miele Millefiori e il Miele di Sulla – Medaglia d’argento per il Miele di Asfodelo

2016 Medaglia d’argento per il Miele di Millefiori (1° posto assoluto) e per il Miele di Cardo

2015 Medaglia d’oro per il Miele di Millefiori

2014 Medaglia d’argento per il Miele di Sulla, Miele di Cardo, Miele di Millefiori

2013 Medaglia d’argento per il Miele di Rovo e il Miele di Millefiori

2011 Medaglia d’argento per il Miele di Eucalipto

2008 Medaglia d’oro per il Miele di Cardo

Nei circa 100 ettari di terreno che si estendono intorno alle colline dell’Agriturismo Bergi, l’Azienda produce e commercializza prodotti siciliani d’eccellenza a marchio Bergi – Le delizie. L’agricoltura praticata è totalmente biologica certificata. Salvaguardare la biodiversità è la scelta per portare avanti un’agricoltura sostenibile per l’ambiente e per l’uomo.

L’Azienda completa la filiera della produzione per raggiungere il cliente finale offrendo i frutti della terra freschi, sani, naturali e dai sapori perduti.

I mieli Bergi – Le delizie sono mieli pregiati e tipici della Sicilia, data la scelta di fiori autoctoni nel Parco delle Madonie, come Sulla, Asfodelo, Cardo o Rovo. Ma anche Zagara, Castagno, Eucalipto, Origano, Ferula e Basilisco.

Ogni miele Bergi ha un gusto, un aroma e un colore proprio e caratteristico riconoscibile e apprezzabile nella sua unicità.

