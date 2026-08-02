5 agosto 2026. A Cefalù “A Chiesa Addumata”. La Cattedrale si illumina per festeggiare “Gesù Sabbaturi”



Cresce l’attesa per la tradizionale “Chiesa Addumata”, giunta alla sua quinta edizione. Anche quest’anno la Cooperativa Sociale Il Segno, in collaborazione con la Diocesi di Cefalù e Akustica, sarà protagonista dei festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore, titolare della Basilica Cattedrale di Cefalù, riproponendo in una versione contemporanea un’antica tradizione “cifalutana”, quando si accendevano numerose lampade all’interno e all’esterno della Cattedrale alla vigilia della festa.

Mercoledì 5 agosto alle 20.45 una vera e propria composizione di luci illuminerà la Cattedrale a partire dalla gradinata fin sulle torri, in un armonioso ed emozionante gioco tra luci e musiche.

In questa edizione ci sarà anche un importante momento di comunità che vedrà la partecipazione di tante realtà associative locali: Ama sempre il tuo tempo ODV, Archeoclub d’Italia APS Sez. di Cefalù, Comunità Alloggio Regina Elena e Carlo Acutis, Effatà Madonie Onlus, Fi.da.pa. Sez. di Cefalù, I sogni di Giufà e Pro Loco Cefalù APS.

Un momento suggestivo da vivere insieme fra quanti abitano o sono in vacanza a Cefalù e che vogliono sperimentare Gesù come luce che illumina tutto e tutti.