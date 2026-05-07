5 Maggio – la “Giornata particolare” dei Frati conventuali nella Castelbuono francescana

Nell’ambito delle celebrazioni dell’VIII Centenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026), la Provincia religiosa dei Frati Minori Conventuali di Sicilia e Calabria, ha scelto Castelbuono per condividere con il paese l’annuale FESTA DELLA PROVINCIA.

La scelta è stata motivata dalle profonde radici francescane di un paese che nutre una forte devozione a San Francesco e sant’Antonio ed anche perché ha dato alla Chiesa e all’Ordine dei Conventuali una trentina di frati appartenenti allo stesso Ordine. Tra questi vanno ricordate le vocazioni sbocciate nelle famiglie dei FIASCONARO con 8 frati, nella famiglia LA GRUA con due frati e in altre famiglie locali.

La giornata, organizzata dal castelbuonese P. Paolo Fiasconaro, si è svolta martedì 5 maggio e vi hanno partecipato 40 frati provenienti dalle 14 comunità di Sicilia e Calabria e 65 laici che condividono con i frati il carisma francescano e le attività pastorali e operative delle varie fraternità.

Il percorso delle visite nei sette luoghi significativi del paese, è iniziato dal Castello dei Ventimiglia, accolti dal Vice Sindaco Annamaria Mazzola nella Sala delle Capriate con il saluto di “benvenuto” a nome dell’Amministrazione Comunale e lo scambio dei doni tra il Comune e la Provincia Religiosa.

È seguita una breve presentazione del Museo Civico da parte di Annalisa Venturella e lo storico del paese, dottor Salvino Leone, ha accompagnato il gruppo nei vari siti visitati, iniziando dalla Cappella della Patrona Sant’Anna dove i frati hanno sostato in preghiera cantando il “Magnificat”.

Dopo la visita del Museo e della chiesa della Matrice Vecchia, si è arrivati a piedi nella chiesa di San Francesco, dove i frati hanno potuto ammirare la cinquecentesca chiesa con il mausoleo dei Ventimiglia nella cappella di Sant’Antonio. È seguita la solenne concelebrazione presieduta dal Ministro Provinciale P. Salvino Pulizzotto, assieme al parroco don Giuseppe Vacca e la chiesa gremita di fedeli.

Nel grande chiostro del convento, l’Azienda dei fratelli Fiasconaro ha offerto il pranzo con i piatti e dolci tipici del paese e non è mancata la tradizionale e abbondante “testa di turco”.

In ultimo si è visitato il grande Museo Naturalistico “Minà Palumbo” e l’espressione di tutti i frati all’uscita del museo è stata: “questo museo è un inno alla LAUDATO SI’”, per la raccolta di reperti della flora, fauna e biodiversità del territorio delle Madonie.

La giornata si è conclusa nella restaurata Matrice Nuova, con la visita guidata del parroco don Marcello Franco.

Da tutti è stata sottolineata la splendida accoglienza dei castelbuonesi riservata ai frati e laici ospiti e soprattutto perché la Provincia dei frati Conventuali si è “riappropriata” per alcune ore dello storico complesso monumentale del “San Francesco di Castelbuono”.

P. Paolo Fiasconaro