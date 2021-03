5 milioni di euro per i comuni siciliani ricicloni, bene 5 comuni madoniti, assente Castelbuono

Tra i comuni beneficiari dei 5 milioni di euro stanziati dalla Regione Sicilia per avere superato la soglia del 65% di raccolta differenziata figurano Caccamo, Cerda, Gratteri, Lascari, Isnello e Pollina.

Un buon successo per il comprensorio madonita che continua il percorso virtuoso di riciclo e salvaguardia ambientale.

Non siamo al corrente dei dati degli altri comuni del comprensorio madonita per una valutazione degli eventuali progressi e ciò vale anche per i risultati della Castelbuono Ambiente srl il cui futuro appare tuttora incerto come ignoti gli aspetti di gestione.