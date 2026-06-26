50 castelbuonesi al concerto di Branduardi a Palermo

Il 24 giugno 2026 al teatro di Verdura di Palermo, un gruppo di castelbuonesi accompagnati dalle maestranze dall’azienda dolciaria Fiasconaro, hanno assistito al concerto del cantautore Angelo BRANDUARDI con la sua Band in occasione degli 800 anni del transito al cielo di San Francesco.

L’evento, organizzato dalle Famiglie Francescane di Sicilia, si e’ tenuto nel Teatro di Verdura all’interno del parco verde della Favorita, presenti autorità civili e religiose e tutte le componenti francescane dell’Isola.

L’artista ha incantato per due ore il pubblico, sviluppando negli 11 brani del suo album “L’Infinitamente piccolo” gli episodi piu’ significativi della vita del Poverello, tratti dalle Fonti Francescane.

“ Un evento di grazia, di festa e di condivisione – ha detto fra Paolo FIASCONARO, organizzatore dell’evento – che ha avvicinato il pubblico a vivere il carisma di un uomo che ha incarnato il Vangelo e testimoniato i valori della Pace, del dialogo intereligioso e della salvaguardia della natura e del creato”.

Dopo l’esecuzione dei brani su San Francesco, l’artista-menestrello ha cantato e suonato i suoi grandi successi, coinvolgendo il pubblico nel rivivere gli storici brani musicati nel tempo ed ancora oggi presenti nel vissuto popolare.

Tra le personalità’ religiose erano presenti l’Arcivescovo di Palermo Corrado LOREFICE, I tre Ministri Provinciali: fra Salvino PULIZZOTTO, OFMConv, il Provinciale dei Frati Minori fra Nino CATALFANO, dei Cappuccini fra Salvatore ZAGONE, il Presidente regionale OFS Carmelo VITELLO, la Vice Presidente Gi.Fra Francesca INDIA e numerosi frati e laici delle varie famiglie francescane.

Tra le autorità civili: il Sottosegretario del Ministero della Cultura del Governo italiano Giampiero CANNELLA, il Sindaco di Palermo Roberto LAGALLA, il Rettore Magnifico dell’Universita’ di Palermo Massimo MIDIRI e altre autorità cittadine.

La serata ha avuto una finalità di beneficenza a favore delle Missioni Francescane di Marocco, Kenya, Colombia e per i bambini assistiti nella Casa del Sorriso di Monreale.

A conclusione della serata i tre Ministri Provinciali hanno donato a Branduardi un Crocifisso ligneo di San Damiano e a tutti i presenti sono stati donati due mila crocette del TAU come ricordo e segno visibile francescano.

Fra Paolo FIASCONARO