6/7/8 marzo Donne in Cima: tre giorni di esperienze tutte al femminile sulle Madonie

Un idea per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, 8 marco prossimo, che cade di domenica quindi un’occasione perfetta per scoprire il territorio e passare un weekend tra laboratori di cultura, natura, benessere, attività fisica nello scenario suggestivo del paesaggio del Parco delle Madonie, e nel borgo di Petralia Soprana.

Tre giorni dedicati all’universo femminile per rigenerarsi fisicamente e psicologicamente, un programma che invita a riflettere sulla propria identità con iniziative di benessere e percorsi in natura, incontri di consapevolezza, yoga, Reading Party, cure naturali, lezione sulla cucina bio e alternativa, un opportunità per riflettere e per riguardagnare l’equilibrio psicofisico.

Un regalo da farsi magari da condividere con le amiche più care, partire zaino in spalla o un bagaglio leggero e immergersi tra attività e relax.

Questa una anticipazione sulle esperienze da provare

Venerdì 6 pomeriggio ore 17.00 Circolo di cultura il Reading party & Cunti: insolito e arricchito dai Cunti delle donne locali Libri raccontati, consigliati, letti, amati e raccomandati. Scegliere e portare un libro amato o che si vuole leggere per condividerlo con il gruppo e riflettere in questo incontro, trasformare il piacere della lettura in emozioni da raccontare. I Cunti tramandati sono i racconti orali che ancora si possono ascoltare dalla voce delle persone che abitano il territorio rurale. Un esperienza sulla memoria condivisa da chi custodisce il patrimonio del racconto

Sabato 7 mattina ore 10.00.Laboratorio della felicità: la felicità ci fa brillare, ci fa espandere, prende la forma di piacere, soddisfazione, orgoglio. Ma la felicità si può anche imparare? Certo che SI! Impareremo come riconoscere le emozioni, attraverso un percorso guidato e condiviso raccogliendo le esperienze e trasformandole in quello può renderci felici. Condotto dalla d.ssa Maria Carolina Palma esperta in psicologia sociale e psicologia della felicità applicata al turismo esperienziale

Sabato 7 pomeriggio ore 15.00 Yoga della risata: Un modo straordinario per riaccendere il nostro benessere! Lo Yoga della risata è un idea semplice e nel contempo geniale, facile da praticare e imparare, secondo la quale ridere incondizionatamente, all’umorismo, a stimoli esterni. Un esperienza straordinaria fatta di semplici esercizi come il battito delle mani, la respirazione profonda, il gioco e ovviamente le risate che produce benefici fisiologici e psicologici che sono alla base della chimica della felicità, del benessere, delle difese immunitarie. Condotto da Irene Ciappa Leader e teacher certificata di Yoga della Risata, conduttrice di esperienze di gruppo.

Domenica 8 mattina ore 09.00 Low trekking energetico: Camminare immersi nello scenario naturale del Parco delle Madonie, un luogo straordinario, ricco di boschi, corsi d’acqua, scorci suggestivi, dove trovare gli stimoli perfetti per rienergizzarsi, fare il pieno di benessere. Il low trekking è una attività a basso impatto, facile da praticare, adatta a tutti, ideata per restituire equilibrio e scaricare lo stress, attraverso il cammino in natura unito ad esercizi di respirazione, immersione sinestetica nell’habitat naturale. Condotto da Giovanna Gebbia guida ambientale escursionistica socio Aigae e operatore turistico relazionale

Ore 13.30. Curare il corpo: dalla natura alla tavola. Un esperienza per scoprire il legame profondo tra l’uomo e la natura attraverso le pratiche sostenibili. L’attività prevede prima il pranzo con i prodotti locali e auto prodotti in azienda, continuare nel primo pomeriggio con il laboratorio Dall’agricoltura alla permacultura. La trasformazione alimentare fino alla produzione di cosmetici e fitoterapici naturali, imparare le proprietà delle piccole trasformazioni alimentari, o gli alimenti fermentati con semplici pratiche, l’importanza del cibo nella nostra vita quotidiana, per prendersi cura di sé stessi ed essere parte di un ciclo rispettoso in armonia con l’ambiente. Condotto da Calogero D’Alberti produttore dell’azienda Casa dei Salici di Petralia Soprana.

Per chi non potrà fare tutte le giornate c’è la possibilità di scorporare la partecipazione alle singole attività.

Per conoscere le modalità di partecipazione e prenotarsi, anche per una sola giornata, chiamare il 339 4871621 anche whatsapp, mail giovagebb@gmail.com.