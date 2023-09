7 e 8 ottobre il 1° Festival del Gulasch e della Gastronomia Europea: un ponte tra Italia e Ungheria a Castelbuono

Nel cuoredi Castelbuono, un evento straordinario sta per apportare grandi novità al panorama culinario e culturale locale. Il gemellaggio tra Italia e Ungheria, che ha unito le città di Castelbuono e Szada, sta per celebrare la sua forza e diversità con un’esplosione di sapori e suoni al “Festival del Gulasch e della Gastronomia Europea”. L’Associazione Trinacria Siculo-Ungherese ha organizzato un evento eccezionale, in programma per i giorni 7 e 8 ottobre 2023, che promette di deliziare i sensi dei visitatori con una varietà di esperienze culinarie e culturali.

Il piatto principale di questo festival è il gulasch, un piatto tradizionale ungherese noto in tutto il mondo. La sua combinazione di carne succulenta e spezie aromatiche ha reso il gulasch un piacere per il palato di milioni di persone. A Castelbuono, potrete gustare una versione autentica preparata dagli chef ungheresi.

Il Festival del Gulasch non è solo un’esperienza gastronomica. La musica sarà al centro dell’evento, con spettacoli dal vivo che abbracciano una vasta gamma di generi musicali. Tantissime altre iniziative nel dettagliato programma riportato in basso