“80 volte Mina”, Gli Zerogravity in concerto il 4 agosto in piazza Castello

Gli Zerogravity hanno il piacere di condurvi in un meraviglioso viaggio musicale alla scoperta dei piu’ grandi successi de “la Tigre di Cremona”.

Un modo unico e suggestivo per celebrare gli 80 anni dell’eclettica artista che più ha segnato e continua a contraddistinguere il panorama musicale italiano e internazionale.

Gli arrangiamenti rivisitati dei brani, le spettacolari alchimie di voci e note degli ZeroGravity, accompagnati per l’occasione dalle parole di Luciana Cusimano, vi sapranno regalare un emozionante serata evento da portare nel cuore.

L’appuntamento è per martedì 4 agosto, alle ore 22:00 presso Piazza Castello.

Gli Zerogravity

Giusi Gambaro – voce

Walter Mogavero – chitarra e voce

Maurizio Spallino – chitarra

Francesco Prestianni – batteria

Vincenzo Cammarata – basso

Giuseppe Conoscenti – tastiere