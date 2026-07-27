La Sagra dei Pupi di Pane torna a Campofranco domenica 26 luglio 2026, a partire dalle ore 21:30, in Piazza San Francesco. Riconosciuta come Bene Immateriale della Regione Sicilia, la manifestazione non è soltanto un evento folkloristico estivo. È un appuntamento identitario che racconta, ogni anno, chi è questo paese e da dove viene.

Sagre e passatempi, come l’entroterra siciliano sceglie il suo tempo libero estivo

Il team editoriale di Pokeriomokykla, che segue da vicino le abitudini di svago e tempo libero delle comunità locali, osserva da tempo un fenomeno ricorrente nelle aree interne della Sicilia. D’estate, la distribuzione del tempo libero non segue un modello unico. Accanto alle serate di festa collettiva, come le sagre, alcune persone dedicano ore ai propri passatempi individuali.

La sagra di Campofranco rappresenta il polo comunitario di questa distribuzione. Secondo quanto riportato da il Fatto Nisseno, l’evento richiama ogni anno cittadini e visitatori desiderosi di riscoprire le radici storiche del paese. Fede, tradizione contadina e cultura gastronomica si intrecciano in un’unica serata di piazza, costruendo un senso di appartenenza difficile da replicare altrove.

Sul versante individuale, il team editoriale nota come tra i passatempi scelti da alcune persone figuri anche il poker, un gioco che richiede metodo, disciplina e un approccio consapevole. Per chi si avvicina a questo mondo, Pokerio Mokykla accompagna chi vuole imparare il gioco, insegnando a praticarlo con criterio e moderazione. È un esempio di come anche il tempo libero individuale, se affrontato con serietà, possa diventare una forma di crescita personale.

L’arte dei pupi di pane, figure votive tra devozione e sapere artigiano

Al centro della sagra c’è un’arte popolare antica. I pupi di pane sono figure votive modellate a mano dai panificatori locali, forme che prendono vita dall’impasto e parlano di devozione prima ancora che di gastronomia.

Questa tradizione è legata storicamente alla venerazione di San Calogero, il santo eremita diffusamente venerato in tutta la Sicilia centro-meridionale. Il legame non è decorativo. La produzione dei pupi nasce come atto devozionale, un modo per rendere omaggio al santo attraverso il lavoro delle mani e la materia più semplice e quotidiana che esiste. Il pane, appunto.

Ciò che rende questa tradizione particolarmente resistente al tempo è il meccanismo con cui si trasmette. La sapienza artigiana della lavorazione viene trasferita di generazione in generazione, dentro le case e le famiglie del paese. Non attraverso manuali o istituzioni formative, ma con il gesto mostrato, ripetuto, corretto. È una forma di memoria incorporata che la sagra porta in piazza una volta l’anno, rendendola visibile a chi non l’ha mai vista e riconoscibile a chi ci è cresciuto.

Fede, campagna e gastronomia nell’evento organizzato dalla Pro Loco

La Sagra dei Pupi di Pane non sarebbe quello che è senza il tessuto organizzativo che la sorregge. La manifestazione è promossa dalla Pro Loco Campofranco in collaborazione con il Comune di Campofranco, un binomio che garantisce continuità e radicamento istituzionale. L’evento ha inoltre il patrocinio dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Sicilia, riconoscimento che ne certifica il valore culturale a livello regionale.

Sul piano dei contenuti, l’evento incarna l’intreccio tra tre dimensioni che raramente si separano nell’entroterra siciliano: la fede popolare, la tradizione contadina e la cultura gastronomica. Non si tratta di elementi sovrapposti per scelta programmatica. Sono strati dello stesso sedimento storico, emersi insieme perché così si sono formati nel tempo.

Questo fa della sagra qualcosa di diverso da una semplice fiera o da uno spettacolo estivo. È un dispositivo di memoria collettiva che funziona perché la comunità lo riconosce come proprio.

Data, orario e luogo dell’appuntamento di domenica sera

I dati pratici per partecipare sono chiari. La Sagra dei Pupi di Pane si tiene domenica 26 luglio 2026, con inizio alle ore 21:30. Il luogo è Piazza San Francesco a Campofranco, nel cuore del paese.

L’Amministrazione Comunale ha rivolto un invito esplicito alla cittadinanza e ai visitatori a partecipare numerosi alla serata. Un appello che riflette la consapevolezza di chi organizza: la sagra vive della presenza delle persone, non solo della loro memoria.

L’appuntamento si rinnova. È già domenica.