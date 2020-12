A Castelbuono abbiamo un problema, la comunicazione ufficiale

Un vecchio adagio conosciuto da tutti recita: errare è umano, perseverare è diabolico.

In questi giorni, insieme ad una moltitudine di cittadini, abbiamo purtroppo constatato una sequela di errori di comunicazione riguardo la gestione del Covid-19 a Castelbuono.

L’ultimo nell’ordine di tempo riguarda una notevole divergenza dei dati dei positivi messi a disposizione della cittadinanza, 85 secondo l’amministrazione poi corretti a 58 dopo che da più parti si era fatto notare che la Protezione Civile aveva diffuso il proprio report contenente un numero di attualmente contagiati nettamente più basso.

Piccata, l’amministrazione ha replicato affermando che blog e qualche cittadino stavano polemicamente affermando il falso e fornendo essa una propria ricostruzione dei fatti.

Analizziamo questa ricostruzione e capiamo dove sta il falso e dove sta la verità.

Il 30 novembre alle ore 19:29 l’amministrazione comunicava su Facebook che i positivi erano 85, questa informazione ci dice l’amministrazione che è stata ottenuta “telefonicamente da parte del Dip. Prevenzione dell’ASP, prontamente sollecitato dall’amministrazione comunale a causa dell’assenza di comunicazioni ufficiali”.

Dunque, secondo l’amministrazione l’errore è dell’ASP e non abbiamo motivo di non crederci anche se la prova è telefonica e nessuno potrà mai verificare questa circostanza.

Ma poi, la stessa amministrazione commette un altro grave errore, infatti – per sua stessa ammissione – ci dice che i dati del 30/11 sono trasmessi dall’ASP alle ore 6.24 del 1 dicembre e indicano 58 positivi.

Infatti, il 1 dicembre alle ore 14:15 la Protezione Civile dirama il proprio comunicato con il quale si indicano 58 positivi a Castelbuono e non 85, da questo momento molti cittadini iniziano a chiedersi come mai questa netta divergenza e se lo chiedono, sulle chat di WhatsApp e su Facebook.

Dalle 6:24 del 1 dicembre l’amministrazione è in possesso dei dati corretti ma sta in silenzio perfino anche quando, dalle 14:15, ormai tutti i cittadini stanno commentando il comunicato della Protezione Civile che indica 58 positivi.

E il silenzio dell’amministrazione perdura tutta la giornata del 1 dicembre, anzi la stessa ci dice che un’altra mail è stata inviata dall’ASP anche alle 23:36 del 1 dicembre allegando una schermata che non ci dice nulla sul contenuto di quella mail.

Ma neanche in questo caso, al mattino, all’immediata apertura degli uffici, nessuno dell’amministrazione sente il dovere di comunicare che ben due mail – una delle 6:24 e una delle 23:29 del primo dicembre indicavano qualcosa diametralmente opposto rispetto l’ultima comunicazione ufficiale del comune.

Sono ormai le 11:29 del 2 dicembre, quando le zelante addetto alla comunicazione del comune pubblica finalmente i dati corretti.

Seguendo il comunicato di replica dell’amministrazione allora risulta che per tutta la giornata del 1 dicembre il comune aveva a disposizione il numero corretto dei positivi ma è rimasto in silenzio per più di 24 ore.

Nessuno dell’amministrazione ha sotto controllo le comunicazioni della Protezione Civile visto che dalle 14:15 non è pervenuta alcuna precisazione dell’errore.

Allora, come nell’episodio della falsa comunicazione a proposito del mercato, anche in questo caso è del tutto plausibile che l’errore sia stato semplicemente di lettura da parte dell’addetto alla comunicazione, poi seguita da una ricostruzione che inchioda l’amministrazione su un fatto: fin dalle 6:24 del 1 dicembre era a conoscenza dei 58 positivi taciuti fino alle 11:29 del 2 dicembre.

E’ il caso di ricordare che la violazione del patto di fiducia e di affidamento equivale in molti sistemi, se non azioni di responsabilità, ad immediate rimozioni o revoche di incarico.

Evidentemente, solo a Castelbuono vige la regola del contrario: evviva l’errore e alla gogna chi scopre qual è verità.

Buon per l’amministrazione, noi rimaniamo dalla parte dei fatti e della verità.