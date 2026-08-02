A Castelbuono arriva il “Fruit Fluo Party”: serata di giochi, musica e colori fluorescenti al Parco delle Rimembranze

Mercoledì 5 agosto, dalle 21 alle 23, il Parco delle Rimembranze di Castelbuono ospiterà il “Fruit Fluo Party”, un’iniziativa dedicata ai più giovani all’insegna del divertimento e dell’animazione.

Nel corso della serata sono previsti giochi, musica e un Fluo Party con la distribuzione di braccialetti fluo e gadget luminosi. Sarà inoltre possibile acquistare una merenda con succo al costo di 3 euro, mentre l’ingresso all’evento è gratuito.

Gli organizzatori invitano i partecipanti a indossare un capo di colore bianco o fluo per rendere ancora più suggestiva l’atmosfera della serata, caratterizzata da luci e colori fluorescenti.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 320 911 4972.