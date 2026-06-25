A Castelbuono il convegno “Diritto, Sport ed Inclusione”: avvocati, magistrati e sportivi a confronto per un futuro di parità sociale

Gli Avvocati del Foro di Termini Imerese si sono dati appuntamento per sabato 27.06 dalle ore 09.30 in poi presso il Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo” di Castelbuono per partecipare al convegno avente per tema “Diritto, Sport ed inclusione: per un futuro di parità sociale”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Castelbuono, dal Museo Minà Palumbo, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, dal Comitato pari opportunità presso il Tribunale di Termini Imerese, dalla Camera Civile ed anche dal Gruppo Atletico Polisportivo castelbuonese, considerato che la manifestazione rientra tra le iniziative collaterali alla 100° edizione del Giro Podistico.

Dopo i saluti istituzionali, sono previsti gli interventi del Dott. Manfredi Lanza (sostituto Procuratore della Repubblica di Termini Imerese); di Rachid Berradi (atleta olimpico e Cavaliere della Repubblica); del Dott. Paolo Vannini (Giornalista del Corriere dello Sport Stadio); dell’Avv. Elisa Demma (Presidente Nazionale Movimento Forense) e dell’Avv. Anna Cusimano (componente del Collegio di Garanzia dello Sport).

Introduce i lavori l’Avv. Francesca D’Agostino e modera l’Avv. Giorgia Raimondo.