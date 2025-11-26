A Castelbuono il reportage fotografico di Giovanni Franco: un inno alla “restanza” delle Madonie

A Castelbuono, venerdì 28 novembre 2025 alle ore 17.00, nella sala Padre Lorenzo Marzullo della Badia (via Roma), sarà presentato il nuovo reportage fotografico del giornalista e fotografo Giovanni Franco. Un lavoro intenso e ricco di significati, che l’autore definisce come un modo per “leggere e raccontare un territorio attraverso i volti dei suoi abitanti”.

Franco si misura con le Madonie adottando un approccio originale, capace di stimolare introspezione, emozioni e nuove visioni. Al centro del reportage ci sono le persone che restano: donne, bambini, artigiani, imprenditori, contadini, pensionati, intellettuali… una comunità che, nonostante le difficoltà di un’economia in affanno, continua a essere il vero motore vitale del territorio. Una vera e propria “sinfonia di volti”, come la definisce l’autore, che diventa un “inno alla restanza”, alla scelta di rimanere e custodire i luoghi delle Madonie.

L’evento sarà introdotto dal presidente dell’Auser Castelbuono, prof. Franco Saglimbeni, e dal prof. Franco Garufi, responsabile Auser Cultura Sicilia, che offrirà un contributo di contestualizzazione al lavoro. Sarà poi lo stesso Giovanni Franco a raccontare la propria esperienza, accompagnando il pubblico attraverso le immagini e i volti incontrati nel suo percorso.

Un appuntamento che invita alla riflessione e celebra l’identità delle comunità madonite.

A cura dell’Auser Castelbuono.