A Castelbuono la mostra “Christmas Art Wonders”: venti artisti rileggono la Natività tra tradizione e contemporaneità

Sarà inaugurata oggi pomeriggio, 20 dicembre 2026, alle ore 17.00, la mostra collettiva CHRISTMAS ART WONDERS, organizzata dall’associazione Pittamu di Castelbuono sotto la direzione artistica del maestro Francesco Licciardi. Venti artisti contemporanei hanno dato vita a un percorso espositivo incentrato sul tema della Natività, reinterpretato attraverso linguaggi e stili diversi, dal figurativo al contemporaneo, dall’astratto al simbolico.

La Natività è uno dei soggetti più emblematici e longevi nella storia dell’arte. Sin dal Medioevo, attraverso gli affreschi delle chiese e le miniature dei codici, fino alle grandi composizioni rinascimentali e barocche, gli artisti hanno cercato di raccontare la nascita di Cristo con intensità emotiva e perfezione tecnica. Ogni epoca ha saputo leggere e reinterpretare questa scena: il Rinascimento ne esalta l’armonia e la bellezza proporzionata, il Barocco l’energia e il dramma, il Romanticismo ne sottolinea l’intimità e la spiritualità personale, mentre l’arte moderna e contemporanea ha trovato modi originali per raccontare la stessa storia, rinnovandone il significato per le sensibilità attuali.

Rappresentare la Natività oggi significa portare avanti una tradizione millenaria, ma con occhi contemporanei, che sappiano cogliere il valore universale della nascita, della speranza e della rinascita, temi sempre attuali. Le opere esposte in CHRISTMAS ART WONDERS propongono questo dialogo tra passato e presente, tra memoria storica e visione odierna, offrendo ai visitatori spunti di riflessione e momenti di emozione, attraverso un percorso che unisce arte, cultura e spiritualità.

La mostra sarà visitabile gratuitamente presso l’ex banca di Corte, in piazza Margherita a Castelbuono, fino al 6 gennaio 2026, permettendo a tutti di immergersi in questo racconto artistico e di vivere l’atmosfera del Natale attraverso gli occhi dei venti artisti coinvolti.