A Castelbuono Massimo Maugeri presenta il romanzo candidato al Premio Strega 2026 “Quel che facciamo dell’amore”

L’Associazione Culturale “Rami d’Oro”, nell’ambito della rassegna “Il maggio dei libri”,è lieta di presentare l’ultimo romanzo di Massimo Maugeri dal titolo “Quel che facciamo dell’amore”. Il libro, edito da “La Nave di Teseo, è stato candidato al Premio Strega 2026.

L’incontro con l’autore si terrà presso la Sala Morici del Museo Naturalistico F. Minà Palumbo sabato 9 maggio.

*Massimo Maugeri ha ideato e gestisce “Letteratitudine” (in rete dal 2006): uno dei più noti e seguiti blog letterari italiani, integrato dal quotidiano culturale online “LetteratitudineNews”. Dal 2009 cura e conduce una fortunata trasmissione radiofonica di libri e letteratura che ha lo stesso nome del blog, incrociando la propria voce con quella dei più noti scrittori italiani e internazionali. Ha pubblicato romanzi, racconti e saggi, tra cui il romanzo “Trinacria Park” (premio Vittorini). Per La nave di Teseo ha pubblicato, nel 2018, “Cetti Curfino” (premio Musco, finalista al premio Chianti) e, nel 2021, “Il sangue della montagna” (premio Mignosi). Tra i vari riconoscimenti ricevuti: premio Addamo, premio Martoglio, premio Più a Sud di Tunisi, premio internazionale Sicilia “Il Paladino”, premio Elmo, premio Promotori della Lettura e del Libro, premio letterario “Tito Mascali”.