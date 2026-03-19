A Castelbuono nasce un nuovo presidio di solidarietà: inaugurati laboratorio e farmacia solidale

Una comunità è davvero sana e matura quando non lascia indietro nessuno. Castelbuono, negli ultimi decenni anni, ha dimostrato una grande sensibilità verso le persone più fragili, grazie all’impegno congiunto di associazioni cattoliche, realtà laiche e singoli cittadini. Associazioni come San Vincenzo, Sant’Anna, la Locanda del Buon Samaritano “P. Lorenzo Marzullo”, la Pro Loco, i vari circoli degli anziani e gli Scouthanno sempre lavorato per promuovere attività di sostegno e integrazione. Un ruolo fondamentale lo ha svolto anche il Comune, che dal 1996 ha avviato un percorso virtuoso di collaborazione con diverse cooperative sociali. Questo ha permesso l’inserimento lavorativo di molte persone fragili, offrendo loro dignità economica e un ruolo attivo nella comunità.

Oggi molti di quei lavoratori sono in pensione e sono stati sostituiti da nuovi inserimenti nelle cooperative, continuando a raggiungere gli obiettivi principali quali, garantire servizi essenziali alla cittadinanza, non gravare sul bilancio del Segretariato sociale del Comune, offrire autonomia economica e dignità a chi vive situazioni di fragilità

Venerdì 27 marzo 2026 alle ore 17:30, nei locali dell’ex scuola media di via Pertini, sarà inaugurato un laboratorio e una farmacia solidale a cura dell’ass.ne ODV “Prima gli Ultimi”.

L’associazione riunisce medici, infermieri, farmacisti e volontari della società civile che offriranno:

visite specialistiche gratuite per persone fragili, individuate in collaborazione con il Segretariato sociale del Comune

una farmacia solidale che distribuirà gratuitamente medicinali,

diventando un punto di raccolta di farmaci ancora utilizzabili, spesso dimenticati nei cassetti delle famiglie e destinati allo smaltimento. Il Sindaco dichiara. “Questa iniziativa chiude simbolicamente un cerchio di impegno solidale. Il Comune e la Castelbuono Ambiente, insieme ad alcune cooperative sociali offrono opportunità di lavoro, alcune associazioni garantiscono sostegno alimentare, altre forniscono supporto scolastico, e dal 27 marzo si aggiunge anche un supporto sanitario e farmaceutico.

Si completa così un bellissimo circolo virtuoso nel “Sistema Paese Castelbuono”, in cui istituzioni, associazioni e cittadini collaborano per rispondere ai bisogni della comunità. Buona vita a tutti, per una Castelbuono sempre più solidale”.