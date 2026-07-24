A Castelbuono prende il via il percorso partecipativo per immaginare il futuro di Herbarium Lab

Come può uno spazio pubblico diventare un luogo realmente condiviso dalla comunità? Da questa domanda nasce “Per fare un albero Herbarium”, il percorso partecipativo che accompagnerà cittadine, cittadini e realtà del territorio nella costruzione del futuro di Herbarium Lab, in collaborazione con la Consulta Giovanile di Castelbuono.

A partire dal 30 luglio 2026, prenderà il via un ciclo di incontri che si svilupperà nei prossimi mesi con l’obiettivo di definire idee, modalità di gestione e possibili attività del nuovo spazio.

Herbarium Lab è un progetto nato dalla collaborazione tra Social Green Hub e il Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo per trasformare il luogo che conservava lo storico erbario del museo in uno spazio aperto alla comunità, dedicato alla co-creazione, alla partecipazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio. Il laboratorio vuole essere un luogo di incontro, sperimentazione e cittadinanza attiva, in cui persone e organizzazioni possano contribuire a immaginare nuove forme di utilizzo e collaborazione.

Il percorso partecipativo si articolerà in 6 incontri da luglio 2026 alla primavera del 2027, facilitati dal gruppo di Herbarium Lab e dai membri della Consulta Giovanile di Castelbuono.

Durante gli incontri, le persone che parteciperanno saranno coinvolte in attività di confronto, ascolto e progettazione condivisa. L’obiettivo è costruire insieme una visione comune dello spazio e raccogliere contributi utili per definirne il funzionamento futuro.

L’invito è rivolto a tutte le persone interessate a prendere parte a un’esperienza di progettazione partecipata. Per favorire un confronto continuo e la costruzione di un percorso condiviso, è auspicabile che chi aderisce possa seguire l’intero ciclo di incontri.

Il primo appuntamento si terrà mercoledì 30 luglio alle ore 18:00 al Chiostro di San Francesco e sarà dedicato alla presentazione di Herbarium Lab, degli obiettivi del percorso e delle modalità di partecipazione. Durante l’incontro verrà anche condiviso il calendario degli appuntamenti successivi.

Per partecipare non sono richieste competenze specifiche, il percorso è aperto chiunque desideri mettersi in gioco insieme ai volontari e alle volontarie di Herbarium Lab e della Consulta Giovanile di Castelbuono.

Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente attraverso l’apposito form.

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