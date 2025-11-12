A Castelbuono riparte la pallavolo per bambini e ragazzi: Open Day il 13 novembre

A Castelbuono prende il via la stagione pallavolistica per bambini e ragazzi. Grazie alla collaborazione tra ASD Polisportiva Sporting Club KEPHA 2.0 e Ypsivolley, la pallavolo torna nella comunità locale, con attività che si svolgeranno presso la palestra dell’Istituto Scolastico Luigi Failla Tedaldi.

L’appuntamento per l’Open Day è fissato per giovedì 13 novembre a partire dalle ore 17:00. L’iniziativa è aperta a tutti i bambini interessati a scoprire questo sport per la prima volta o a chi desidera riprendere a giocare.

I corsi saranno guidati dall’istruttore Roberto Mitra, pronto a accompagnare i giovani atleti nella scoperta e nel perfezionamento del volley.

Un’opportunità per avvicinarsi allo sport e vivere un’esperienza coinvolgente e formativa. L’invito è aperto a tutti: la comunità di Castelbuono è chiamata a partecipare a questa nuova avventura sportiva.