A Castelbuono torna “A Tavula di San Giuseppi”: tradizione, fede e solidarietà al servizio della comunità

Castelbuono rinnova uno dei momenti più sentiti della propria tradizione religiosa e popolare. Anche quest’anno l’Associazione Sant’Anna promuove “A Tavula di San Giuseppi”, iniziativa che unisce devozione, cultura e solidarietà grazie alla collaborazione di numerose associazioni del territorio.

La manifestazione rappresenta un’occasione di incontro tra la tradizione e l’impegno concreto verso chi vive situazioni di difficoltà. Un momento che richiama il valore della condivisione e della comunità, nel segno della figura di San Giuseppe, da sempre considerato il Padre della Provvidenza.

Per l’edizione di quest’anno non è mancato il contributo della comunità castelbuonese. Fondamentale è stato il sostegno di tutti i forni del paese e di tanti cittadini che si sono impegnati nella realizzazione dei tradizionali pani votivi, recuperando quella dimensione sociale e collettiva che storicamente caratterizza la Tavola di San Giuseppe. Un gesto che ha riempito di gioia e gratitudine gli organizzatori.

Particolarmente significativo è stato anche il coinvolgimento dei più giovani. I bambini e i ragazzi del Gruppo 1 AGESCI di Castelbuono, dell’ACR della parrocchia di Sant’Antonino e della Consulta Giovanile hanno infatti proposto spontaneamente attività laboratoriali, dimostrando creatività e grande partecipazione. Grazie al loro impegno è stato realizzato anche un secondo altarino presso la Chiesa dell’Itria, arricchendo ulteriormente il percorso della manifestazione.

Due sono i pilastri su cui si fonda l’iniziativa: da un lato i momenti di preghiera, canto, visita e tradizione legati alla devozione per San Giuseppe; dall’altro la raccolta alimentare destinata a sostenere le attività di solidarietà sul territorio. La raccolta si svolgerà presso la Tavula allestita in via Maria Levante 13 dal 14 al 19 marzo e rappresenta negli anni un supporto fondamentale per aiutare le persone e le famiglie che necessitano di un sostegno, in collaborazione con le altre associazioni benefiche del paese.

Attraverso questo appuntamento l’Associazione Sant’Anna rivolge un invito a tutta la comunità a partecipare e contribuire secondo le proprie possibilità. Un tempo si diceva che le case che ospitavano una Tavola di San Giuseppe, durante quei giorni, appartenessero simbolicamente al Santo e dunque a tutta la comunità. È proprio con questo spirito che gli organizzatori invitano cittadini e visitatori a partecipare: “si rapi a porta e si trasi”, perché ognuno è il benvenuto e condividere è il vero senso della tradizione.

Per informazioni è possibile contattare il numero 320 6744037 oppure rivolgersi ai soci dell’associazione.