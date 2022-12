A Castelbuono un nuovo modello di governance per la promozione culturale e turistica. Incontro il 3 gennaio alla Sala delle Capriate

Ascolta l'articolo

Il 3 gennaio 2023 sarà presentata la bozza dello” Statuto dell’Azienda Speciale Castelbuono Creativa” per un nuovo modello di governance dei Musei e delle attività portate avanti all’interno degli stessi, che della logistica sul piano turistico e degli eventi

(Riceviamo e pubblichiamo) – Il fermento culturale che Castelbuono ha vissuto in questi ultimi decenni, possiamo affermare, senza tema smentita, che non ha niente da invidiare con altre realtà che hanno effettuato investimenti sul piano culturale e sociale della nostra Italia.

Abbiamo investito risorse umane ed economiche per valorizzare il patrimonio monumentale (Castello, ex Convento di San Francesco, Badia, Palazzo Failla, Casa Speciale, ex Banca di Corte, ex Cinema le Fontanelle) e l’immenso patrimonio culturale all’interno di queste strutture.

Inoltre sono state programmate una serie di rassegne ed eventi con appuntamenti mensili che spaziano dalla musica al teatro, dall’enogastronomia alle tradizioni religiose.

Tutto ciò ha messo in moto un dinamismo sociale ed economico con ricadute positive sul “sistema paese”, permettendo a tutti noi e ad ognuno in particolare, di essere protagonista dello sviluppo nei settori importanti e trainanti per territori come Castelbuono, mettendo al centro la valorizzazione culturale, ambientale, artigianale, enogastronomica e turistica della comunità.

Protagonisti di tutto ciò è stata sia la classe politica di maggioranza che di opposizione e tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito nella gestione della cosa pubblica nel nostro paese: Presidenti, Direttori, Componenti dei CDA del Museo Civico e Museo Naturalistico, Centro Polis, e altre figure che si sono alternate nel portare avanti le attività del Consiglio di Biblioteca, consulenti a titolo gratuito e i portatori di interesse pubblico che hanno promosso le attività culturali e sociali nella nostra Castelbuono.

Nel 2002 si sono insediati il Consiglio di Amministrazione del Museo Civico e Naturalistico, si è dato impulso all’attività della Biblioteca e negli anni si è promosso la formazione del Centro Polis.

Oggi tutto questo, per molti versi è superato, vi è infatti l’esigenza di nuove strutture che possano dare un nuovo slancio e un nuovo dinamismo condiviso alle attività culturali e turistiche della nostra Castelbuono.

Per tale ragione tenendo ferma la priorità di creare una struttura operativa che abbia come obiettivo la promozione e la valorizzazione culturale della nostra comunità, l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno proporre un nuovo modello di governance sia dei Musei che delle attività portate avanti all’interno degli stessi, che della logistica sul piano turistico e degli eventi.

A tal proposito è stata predisposta una bozza di Statuto per la costituzione di una azienda speciale.

Riconoscendo che questo passaggio di gestione avrà risvolti sulla comunità tutta, si ritiene aprire un confronto con tutti coloro che sono impegnati in politica, nel sociale e nelle attività culturali ed economiche.

Per tale ragione è convocato un incontro giorno 03.01.2023 alle ore 17:00 presso la Sala delle Capriate dove sarà presentata la bozza dello” Statuto dell’Azienda Speciale Castelbuono Creativa”.

L’amministrazione comunale