A Castelbuono workshop “Europe in the road: ripartiamo dal basso”

31 luglio dalle 9:00 alle 13:00 WORKSHOP “EUROPE ON THE ROAD: RIPARTIAMO DAL BASSO” CASTELBUONO TRA I PAESE SCELTI WESTART.

Si svolgerà a Castelbuono un

incontro aperto al pubblico, organizzata dal Think Tank weSTART, gruppo di professionisti siciliani, per la presentazione ufficiale di: “Europe on the Road: Ripartiamo dal basso”, serie di workshop che si svolgeranno nei prossimi prossimi giorni in diversi comuni della Città Metropolitana di Palermo.

L’obiettivo che il team di weStart si è prefissato di raggiungere è quello di riuscire a coinvolgere le pubbliche amministrazioni, delle città sedi di svolgimento dei workshop, le aziende locali e tutti quei portatori di interessi economici che rendono il territorio performante ed attrattivo, dal punto di vista turistico, in modo da progettare ed attuare una serie di azioni concrete per rilanciare l’economia siciliana, duramente colpita dall’attuale pandemia da Covid-19.

In rappresentanza di weStart interverrà Manfredi Mercadante, che si occupa della progettazione di sistemi per l’incubazione di Start-up e che ha maturato una significativa esperienza in Sudafrica, come legale per società di ingegneria e dove ha fondato l’incubatore di start-Up Eclipde. Il giovane avvocato ha posto le basi per la nascita del laboratorio di idee weStart.

Ci sarà un intervento di un rappresentante della Business Consulting Innovation, società di consulenza alle imprese, in partnership con weStart, per la realizzazione dei workshop, parlerà a grandi linee del finanziamento alle idee imprenditoriali, descrivendo quali sono gli strumenti finanziari per accedere ai fondi, creati appositamente.

Il programma dei workshop, articolato in 17 tappe, inizierà il 22 luglio, a Termini Imerese e Cefalù, per proseguire nei giorni successivi a Partinico, Cinisi, Balestrate, Terrasini, Isola delle femmine, Lercara Friddi, Bagheria, Monreale, Piana degli albanesi, Bolognetta, Corleone, Caccamo, Carini, per concludersi infine a Castelbuono e Gangi nella giornata del 31 luglio.

Lo svolgimento dei vari incontri, verterà sulla base comune di riferimento che poggia su tre “pilastri centrali”, rappresentati rispettivamente dagli strumenti finanziari messi a disposizione dai fondi europei, nazionali, regionali e privati, la digitalizzazione e l’innovazione 4.0.

In 9 giorni verrà data ampia visibilità allo studio di varie tematiche, che abbracciano diversi settori economici, come ad esempio lo sviluppo territoriale, puntando moltissimo sull’innovazione tecnologica, in grado di potenziare le risorse architettoniche, storico-culturali e naturalistiche, nonché i prodotti tipici e l’artigianato locale, per promuovere forme di turismo esperienziale, basate cioè sull’esperienza provata dal viaggiatore ed in grado di favorire così il turismo di ritorno.

Durante i vari incontri, inoltre, verrà data un’attenzione particolare alla prossima programmazione FESR (Fondi di Sviluppo Regionale) 2021-2027, la dotazione finanziaria Europea attraverso i fondi diretti previsti dalla Commissione Europea.