A Finale di Pollina la compagnia del Teatro Civile presenta “I giorni di Giuda – intervista marziana”

Martedì 3 agosto alle ore 21,30 al Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina la compagnia del Teatro Civile presenta

I GIORNI DI GIUDA – INTERVISTA MARZIANA

Una piece teatrale che rappresenta una vera intervista “mai fatta” al giudice Paolo Borsellino.

Scritta dal giornalista Francesco Vitale del Tg2 le risposte sono state date da Manfredi Borsellino figlio del magistrato.

Lo spettacolo ha debuttato nel 2019 in prima nazionale a Cosenza per “Musica contro le Mafie”, la manifestazione di Libera di Don Ciotti, e lo scorso anno, il 18 luglio, è andato in onda su Rai due.

In scena gli attori Marco Feo, Carlo D’Aubert e Giuditta Perriera con la partecipazione del M. Rosario Giaimi.

Nella foto Angelo Butera regista dello spettacolo