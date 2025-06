A Gangi la Giunta guidata da Giuseppe Ferrarello approva le perizie di somma urgenza per la realizzazione dei pozzi trivellati dopo 9 mesi dal finanziamento

I decreti di finanziamento degli interventi risalgono all’agosto 2024 e dovevano servire per far fronte all’emergenza siccità del 2024, ma la giunta comunale del Comune di Gangi guidata da Giuseppe Ferrarello ha approvato le perizie di somma urgenza per l’esecuzione dei due pozzi trivellati dopo ben nove mesi.

Una contraddizione e uno scandalo secondo l’opposizione consiliare a Gangi dato che, a loro avviso, in questi mesi gli interventi potevano essere affidati e poi eseguiti seguendo le procedure ordinarie previste dal codice degli appalti.

Duro il commento sulla pagina social dei Consiglieri di Opposizione “Questa volta non interrogheremo il Sindaco (sordo ed evasivo ormai in questi casi) ma interpelleremo direttamente le autorità giudiziarie preposte per la verifica dell’iter messo in campo”.

Il gruppo consiliare “Rigenerazioni Gangi”