A Geraci Siculo torna dopo 14 anni l’antica tradizione de “A Carvaccata di Vistiamara”

Un’attesa lunga 14 anni: a Geraci Siculo torna l’antica tradizione de “A Carvaccata di Vistiamara”

Un rito solenne e secolare che sarà celebrato nel borgo madonita con una cavalcata di pastori in onore del Santissimo Sacramento

Geraci Siculo, 10 luglio 2025 – Dopo 14 anni di attesa, Geraci Siculo si prepara a rivivere una delle sue più antiche e sentite tradizioni: “A Carvaccata di Vistiamara”, la spettacolare cavalcata dei pastori in onore del Santissimo Sacramento. Un rito solenne e secolare che affonda le radici nella storia più profonda della Sicilia rurale e che sarà celebrato dal 14 al 20 luglio nel borgo verde delle Madonie, con un ricco programma di eventi religiosi, culturali e folkloristici.

Una festa ogni sette anni, dal 1643

La “Carvaccata di Vistiamara” è una manifestazione unica, celebrata a cadenza settennale (nel 2018 non è stata fatta), di cui si ha notizia documentata sin dal 1643, ma che con ogni probabilità affonda le radici in un passato ancora più lontano. Istituita dalla Confraternita del Santissimo Sacramento (fondata nel 1539), rappresenta un rituale di ringraziamento verso Dio da parte della comunità pastorale locale, simbolo di una religiosità arcaica e comunitaria, legata alla terra, agli animali, alla solidarietà tra generazioni. Il fulcro della festa è la sfilata di pastori a cavallo, in costume tradizionale, che percorrono le vie del borgo secondo un rigido ordine simbolico – dai ragazzi agli anziani, fino alla figura più autorevole, il “Cassiere” – portando offerte votive in forma di ceri, paramenti sacri e sculture casearie. La sfilata viene “aperta” da un araldo trombettiere con stendardo. Ogni partecipante regge con la sinistra “l’offerta”. I più giovani offrono colombi, daini, cavallucci fatti di caciocavallo e pendenti da un cerchio di legno riccamente adornato con nastri; gli uomini offrono dei fasci di ceri; gli anziani i principali paramenti sacri. il Cassiere porta “l’Antisfera”.

Luigi Iuppa: “Un momento di profondo significato collettivo”

“Dopo quattordici anni, Geraci Siculo si prepara a vivere nuovamente una delle espressioni più alte della propria identità culturale e spirituale – dice il primo cittadino del borgo madonita, Luigi Iuppa – “A Carvaccata di Vistiamara” rappresenta per la nostra comunità non solo una tradizione secolare, ma un patrimonio immateriale che unisce fede, memoria e appartenenza. È un momento di profondo significato collettivo, in cui i gesti antichi si rinnovano e parlano al presente. Ritrovare questa festa dopo tanto tempo significa ritrovare una parte di noi stessi, della nostra storia, dei nostri padri. È un’emozione che condividiamo con l’intera cittadinanza e con quanti vorranno partecipare a questa straordinaria celebrazione di popolo”.

IL PROGRAMMA

SABATO 12 LUGLIO

Ore 16,30 – Chiesa Madre Santa Maria Maggiore – Convegno sulla Carvaccata e inaugurazione della mostra fotografica allestita nella Chiesa della Santissima Trinità in Piazza del Popolo.

MERCOLEDI’ 16 LUGLIO

Ore 18,30 – Piazza Sant’Antonio Abate – Santa Messa all’aperto davanti i ruderi della Chiesa e Processione Eucaristica nel quartiere dedicato al Santo Patrono degli animali

GIOVEDI’ 17 LUGLIO

Ore 20,30 – Chiesa Madre Santa Maria Maggiore – Santa Messa

Ore 21 – Chiesa Madre Santa Maria Maggiore – Rassegna di cori parrocchiali della Diocesi di Cefali

Ore 22,30 – Piazza del Popolo – Degustazione di prodotti tradizionali locali derivanti da attività agro-pastorali del comprensorio di Geraci Siculo

VENERDI’ 18 LUGLIO

Ore 15,30 – Quartiere Sant’Antonio Abate – “A Scacciata du Trambinaru”, giro della Banda Musicale “Città di Geraci” per le abitazioni dei pastori

Ore 20,30 – Chiesa Madre Santa Maria Maggiore – Santa Messa

Ore 21 – Fiaccolata “per la pace nel mondo” per le vie del paese con canti tradizionali

SABATO 19 LUGLIO

Ore 8,30 – Giro della Banda Musicale “Città di Geraci” per le vie del paese

Ore 9 – Chiesa del Cimitero – Santa Messa in suffragio dei Pastori defunti

Ore 15,30 – Centro Storico – “A scacciata du trambinaru”, giro della Banda Musicale “Città di Geraci” per le abitazioni dei pastori

Ore 17,30 – Convento degli Agostiniani – Convegno “Domini collettivi, Biodiversità e Territori di Vita”

Ore 20,30 – Chiesa Madre Santa Maria Maggiore – Santa Messa e, a seguire, processione del Santissimo Sacramento lungo le vie del paese

Ore 22 – Piazza del Popolo – Spettacolo Musicale “SUGARFREE” Tour 2025

DOMENICA 20 LUGLIO

ORE 7,30 – Alborata e Scampanio solenne da tutte le Chiese del paese

Ore 9 – Accoglienza della Fanfara dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di Palermo

Ore 11 – Chiesa Madre Santa Maria Maggiore – Santa Messa, presieduta dal Vescovo di Cefalù Monsignor Giuseppe Marciante

Ore 15,30 – “A Carvaccata di Vistiamara” – Raduno dei Pastori a cavallo in largo Angelmaro (presso l’abitazione del Cassiere del Comitato dei Pastori) – Cavalcata in costume tipico tradizionale lungo le vie del centro abitato. Conclusione del corteo al campo di dressage con consegna dei doni al Vescovo di Cefalù e benedizione eucaristica finale

Ore 21 – Chiesa Madre Santa Maria Maggiore – Santa Messa di Ringraziamento e sorteggio di Beneficenza

Ore 22 – Scampanio solenne da tutte le Chiese del paese