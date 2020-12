A Geraci Siculo un novembre speciale ed unico con tanti compleanni importanti

Sono state ben tre le signore che proprio il mese scorso, hanno festeggiato i loro 99 anni: le Signore Giovanna Fazio, Maria Rosaria Macaluso e Giuseppa Chichi a cui l’Amministrazione Comunale rinnova gli auguri.

Le signore sono state ricordate dalla comunità con un omaggio floreale fatto recapitare nelle loro abitazioni, visto che le restrizioni dovute alla situazione sanitaria hanno sconsigliato visite a casa.

Alle 99 enni si aggiungono la signora Gaetana Zangara e la Sig. Nazzarena Maggio che hanno festeggiato, rispettivamente a novembre e giugno, i loro 100 anni.

Tanti eventi importanti che confermano Geraci Siculo come borgo in cui il tasso di longevità è molto alto, tanto da essere stato inserito, insieme ad altri comuni madoniti, nella sesta Zona Blu del pianeta, in cui la speranza di vita è notevolmente più alta rispetto alla media mondiale.

Alle concittadine ancora gli auguri di tutta la comunità di Geraci Siculo.