A “I fatti vostri” l’intervista a Nunzio Mogavero. Salvò 5 bambini da un incendio a Isnello – [VIDEO]

Oggi nel corso della nota trasmissione di Rai 2 “I fatti vostri” è andata in onda una lunga intervista a Nunzio Mogavero, il quale si è reso protagonista agli inizi dello scorso mese di agosto dell’eroico salvataggio di 5 bambini intrappolati in un’abitazione di Isnello in cui era divampato un grosso incendio.

Nello studio di Rai 2 Giancarlo Magalli, ponendo delle domande a Nunzio, ricostruisce tutti i particolari di quella brutta giornata a lieto fine. Nello studio de “I fatti vostri”, in collegamento da Isnello, anche le 4 bambine e il cuginetto con mamma e papà. In basso il video integrale dell’intervista.