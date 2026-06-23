A Isnello una settimana dedicata alla Venerabile Elisa Giambelluca nel 40° anniversario della sua morte

“A quarant’anni dalla morte della Venerabile Elisa Giambelluca, la Parrocchia San Nicola di Bari di Isnello e l’Istituzione Teresiana, promuovono una settimana di incontri, preghiera e riflessione per riscoprirne la testimonianza umana e spirituale. Giovane laica siciliana, Elisa, visse con profonda fede cristiana la sofferenza della malattia, trasformandola in un percorso di speranza, offerta e amore verso gli altri.

Dal 28 giugno al 5 luglio, celebrazioni, testimonianze e momenti culturali accompagneranno la comunità nel ricordo di una figura che continua a parlare al presente, invitando a guardarsi dentro e a compiere piccoli passi di cambiamento.