Alla prof.ssa Maria Concetta Di Natale la Civica Benemerenza di Castelbuono per l’impegno nella valorizzazione della cultura siciliana

(Riceviamo e pubblichiamo)

In riconoscimento a una Donna che ha dedicato la propria vita alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale della Sicilia

Una delle caratteristiche più significative della Comunità di Castelbuono è la sua capacità di confrontarsi con esperienze, realtà e personalità di rilievo del mondo accademico e culturale. Questo dialogo continuo ha contribuito ad arricchire l’offerta culturale del paese, considerata elemento fondamentale per la crescita sociale della nostra comunità, e ha favorito una feconda contaminazione di idee e competenze, utile alla valorizzazione del patrimonio monumentale e storico‑architettonico di Castelbuono.

Come più volte evidenziato in questi anni, lo sviluppo sociale ed economico della nostra comunità è strettamente legato agli investimenti – economici e umani – portati avanti nei settori della cultura, dell’artigianato, dell’ambiente e dell’agricoltura. In questo quadro, per rafforzare la volontà di Castelbuono di continuare a investire in tali ambiti, si ritiene opportuno conferire la Civica Benemerenza alla Prof.ssa emerita Maria Concetta Di Natale, attuale Presidente della Fondazione Sicilia, studiosa, consulente e promotrice di numerosi percorsi culturali che hanno interessato la nostra isola.

Particolarmente rilevante è l’attenzione che la Prof.ssa Di Natale ha sempre riservato a Castelbuono e alla sua storia, intrecciata con il patrimonio custodito dal Museo Civico, ospitato nel Castello comunale dei Ventimiglia.

Il suo contributo ha permesso di valorizzare l’immenso patrimonio liturgico di ori, argenti e arredi dedicati a Sant’Anna, dai tempi del Marchesato e poi Principato dei Ventimiglia ai giorni nostri, così come il Tesoro della Matrice Nuova nella Contea dei Ventimiglia.

La Prof.ssa Di Natale ha partecipato al convegno Svelare l’arte, tenutosi presso il Castello di Castelbuono; ha preso parte alla giornata di studi dedicata alla storia dei Ventimiglia e del Principato, contribuendo agli scambi culturali a livello nazionale, e ha offerto il proprio contributo museografico e museologico del prestigioso Comitato tecnico-scientifico della sezione di Arte sacra dalla stessa presieduto all’interno del Museo Civico durante l’importante fase di allestimento museale del 2010-2011 e ancora oggi in ostensione.

Alla luce di tutto ciò, domenica 19 aprile p.v. alle ore 17:30, presso l’Aula consiliare Vincenzo Carollo, si terrà la cerimonia di consegna della Civica Benemerenza, articolata secondo il seguente programma:

• Dott. Vincenzo Cucco: ripercorrerà la carriera e la figura della Prof.ssa Di Natale.

• Prof.ssa Laura Barreca, Direttore del Museo Civico: illustrerà le collaborazioni culturali tra il Museo Civico e le Istituzioni in cui la Prof.ssa Di Natale opera.

• Ing. Adriana Scancarello: testimonierà sull’impegno della Prof.ssa Di Natale all’interno del Museo Civico e nella Comunità di Castelbuono;

Intervento della prof.ssa Maria Concetta Di Natale

Intervento finale del Sindaco, Mario Cicero e consegna della Civica Benemerenza

A moderare l’incontro sarà la Prof.ssa Marienza Puccia, Presidente del Museo Civico.

Il Sindaco invita la cittadinanza a partecipare per rendere il giusto riconoscimento a una Donna cha ha sempre operato per valorizzare l’immenso patrimonio culturale che la Sicilia offre