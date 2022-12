A Montecitorio brindisi con il panettone Fiasconaro, Meloni: “Eccellenza nel mondo”

Ascolta l'articolo

[GDS.IT] – Brindisi con il panettone Fiasconaro a Montecitorio. Un nuovo riconoscimento per il Maestro pasticciere di Castelbuono e, prima degli auguri di Natale, arrivano anche i complimenti del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Così come si vede in un video pubblicato dallo stesso Fiasconaro, la premier si è complimentata, elogiando il Maestro. “Ci omaggia della sua presenza, e non solo, una delle persone che io considero nella top ten dell’eccellenza italiana nel mondo, il Maestro Fiasconaro – ha detto la Meloni -. Come si sa io sono da anni ambasciatrice perchè le sue creazioni sono strepitose e, oggi, per chi ancora non conosce la bontà, troverete un omaggio, un pezzo fondamentale dell’eccellenza siciliana”.