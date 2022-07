A Montelepre si rievocano i Ventimiglia con la Federazione Identità Storica Siciliana

Ascolta l'articolo

“Custodire e promuovere il patrimonio storico e culturale siciliano, questa è la nostra missione” afferma il presidente Jhonny Lagrua

L’Associazione Culturale Promomadonie di Castelbuono in sinergia con l’Amministrazione Comunale di Castelbuono domenica ha partecipato al corteo storico rievocativo dei Ventimiglia tenutosi a Montelepre. Centinaia di spettatori assiepati lungo le vie del centro storico, hanno potuto assistere alla suggestiva sfilata dei circa 200 figuranti in costume d’epoca, sbandieratori, musici, giocolieri e cavalieri a cavallo, quasi tutti affiliati alla Federazione Identità Storica Siciliana. “Continua il nostro impegno in Sicilia per la promozione della nostra terra, della nostra cultura e della nostra storia – afferma Jhonny Lagrua, presidente dell’Associazione Promomadonie e della Federazione Identità Storica Siciliana. – Siamo andati a Montelepre per partecipare con la nostra Delegazione al corteo rievocativo dei Ventimiglia, nobile famiglia che ha dominato molte città della Sicilia tra cui Montelepre, perché siamo fermamente convinti che la rievocazione storica, oltre ad essere attrattore turistico, serve a valorizzare e a riscoprire le tradizioni storico-culturali di un popolo ed è utile per conoscere la nostra storia e tramandarla alle nuove generazioni”.

“Il nostro grande e inestimabile patrimonio storico va custodito e tramandato, questa è la nostra missione, promuoviamo dal 2005 con la nostra Associazione Culturale Promadonie, tradizioni, storia e cultura di Castelbuono e della Sicilia ed è per questo motivo che abbiamo partecipato alla rievocazione storica con grande piacere con il nostro Corteo Storico dei Ventimiglia Principato di Castelbuono. Mi complimento a nome mio e a nome della Federazione Identità Storica Siciliana che ho l’onore di presiedere per il grande successo della manifestazione e ringrazio l’AC Ventimiglia e la sua Presidente Zeneb per l’impegno, l’organizzazione e la splendida accoglienza riservataci, il sindaco del Comune di Montelepre Dottor Terranova, gli abitanti di Montelepre, l’amico Marco Intravaia , la Regione Siciliana, il dottor Giovanni Filangieri e tutte le Associazioni dei Cortei Storici, Musici e Sbandieratori che hanno partecipato con attori e figuranti rendendo ancora più bello e suggestivo quest’evento che ha già conquistato un posto nel calendario regionale.”

di Michele Ferraro