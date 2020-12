A Natale siamo tutti più CBUONO. Sconto del 15% nei 30 negozi aderenti fino al 7 gennaio

Ben consapevole del periodo difficile che stiamo attraversando, il Centro Commerciale Naturale sta mettendo in campo diverse iniziative atte a supportare il tessuto economico castelbuonese. Come già fatto con la campagna “Spendi con il cuore, spendi a Castelbuono“, che vuol sensibilizzare sull’importanza della preferenza ai negozi di vicinato, prende avvio oggi l’iniziativa “A Natale siamo tutti più Cbuono”: trenta attività aderenti al consorzio che invitano la comunità a sostenere l’economia locale dando “in cambio” un piccolo vantaggio: uno sconto del 15% sugli acquisti di almeno 30€, attraverso dei coupon omaggio. Sul sito del CCN il regolamento dell’iniziativa, l’elenco delle attività aderenti e tutti i dettagli.I nostri migliori auguri per un Natale sereno e sostenibile.